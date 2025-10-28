Nach langer Funkstille: Lavanttaler Pflegeagentur ist in Konkurs

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am 28. Oktober informierte, ist die "MediCultus 24 GmbH" aus Wolfsberg insolvent. Doch die Firma gab es anscheinend nur mehr am Papier.

Über das Vermögen der MediCultus24 GmbH aus Wolfsberg wurde am 27. Oktober ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet, wie der AKV in einer Presseaussendung bekannt gab.

„Betrieb ist seit Jahren geschlossen“

Doch die im Jahr 2003 gegründete Gesellschaft, die eine Agentur im Bereich der 24-Stunden-Betreuung für pflegebedürftige Personen betrieb, ist schon seit Längerem nicht mehr aktiv: „Der Betrieb ist schon seit Jahren geschlossen“, heißt es seitens des AKV. Nun wurde ein Konkursverfahren eröffnet, eine Fortführung des Unternehmens oder der Abschluss eines Sanierungsplans ist nicht vorgesehen.

MediCultus24 war „nicht mehr konkurrenzfähig“

Die Verbindlichkeiten betragen laut Angaben des AKV rund 890.000 Euro, demgegenüber stehen nach Angaben des AKV nur Aktiva „in geringfügigem Betrag“. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer, jedoch zwei Gläubiger betroffen. Als Ursachen für die Firmenpleite wird im Insolvenzantrag angeführt: „Der Betrieb wurde im Jahr 2018 bereits eingestellt, da die Schuldnerin am Markt nicht mehr konkurrenzfähig war. Umsatzsteuerprüfungen im Jahr 2018 fanden ebenfalls statt und wurde nachverrechnet.“ Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort über den AKV anmelden.