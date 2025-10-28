Nach SOS-Kinderdorf-Skandal: SPÖ will Ehrungen auf den Prüfstand stellen

Seit September 2025 werden gegen mehrere SOS-Kinderdörfer in Österreich schwere Vorwürfe erhoben. Auch gegen den verstorbenen Gründer Hermann Gmeiner sind schwere Anschuldigungen sexueller und körperlicher Gewalt gegenüber Buben aus vier Standorten in Österreich im Umlauf. Als Konsequenz sollen zahlreiche Straßen und Einrichtungen in Österreich, die nach dem SOS-Kinderdorf-Gründer benannt wurden, umbenannt werden.

SPÖ fordert posthume Aberkennung von Ehrungen

Die Kärntner SPÖ will nun noch einen Schritt weiter gehen. In einer Presseaussendung vom 28. Oktober fordern die Roten eine Gesetzesänderung, die die Aberkennung von Ehrungen posthum ermöglichen soll, wenn schwerwiegende Verfehlungen bekannt werden. „Wir müssen als Land die Möglichkeit haben, auf neue Erkenntnisse zu reagieren, auch dann, wenn die betroffene Person bereits verstorben ist“, erklärt SPÖ-Landesparteivorsitzender Daniel Fellner. „Wenn jemand durch sein Verhalten, etwa durch Missbrauch oder Gewalt, das Vertrauen zutiefst missbraucht hat, darf eine staatliche Ehrung nicht unangetastet bleiben. Es geht hier um Verantwortung und, in erster Linie, um den Respekt gegenüber den Opfern“, so Fellner weiter.

©LPD Kärnten/Wajand SPÖ-Landesparteichef Daniel Fellner will Ehrungen auch posthum aberkennen lassen können – wenn schwere Vorwürfe vorliegen.

Aberkennung nur bei lebenden verurteilten Personen möglich

Derzeit sieht das Kärntner Landesauszeichnungsgesetz eine Aberkennung nur bei lebenden Personen und nur bei rechtskräftiger Verurteilung vor. Eine Ausnahme gilt ausschließlich für Fälle mit nationalsozialistischem Hintergrund. Eine posthume Aberkennung, wie etwa im Fall von Hermann Gmeiner, ist somit rechtlich derzeit nicht möglich, da keine Verurteilung vorliegt. Die SPÖ Kärnten will daher im Zuge der nächsten Novelle des Kärntner Landesauszeichnungsgesetzes prüfen, wie eine solche Ergänzung „rechtlich sauber“ umgesetzt werden kann. Dazu betont Fellner: „Landesauszeichnungen sind ein Ausdruck besonderer Werte, wer diese mit Füßen tritt, darf sie nicht behalten, egal ob zu Lebzeiten oder danach.“

SOS-Kinderdorf-Skandal

Der Stein, der die Missbrauchsvorwürfe ins Rollen gebracht hat, war ein Bericht aus der Tageszeitung der Falter über das SOS-Kinderdorf in Moosburg im September 2025. Eine Studie, die die Organisation selbst in Auftrag gegeben hatte, soll ergeben haben, dass zwischen 2008 und 2020 Kinder in der Einrichtung – unter anderem – geschlagen, eingesperrt und nackt fotografiert wurden, doch diese Ergebnisse wurden nie öffentlich gemacht. Der Artikel brachte weitere Vorwürfe in Bezug auf verschiedene Heime in Österreich hervor, unter anderem in der Steiermark, Salzburg und Tirol. In Reaktion auf die Enthüllungen wurde die österreichische Teilorganisation vorläufig von der internationalen Dachorganisation suspendiert.