Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Menschen im Halloweenkostüm bei einer Party.
In Villach und Klagenfurt finden zu Halloween einige schaurig-schöne Partys statt.
Klagenfurt/Villach
28/10/2025
Veranstaltungen

Halloween 2025: Wo in Klagenfurt und Villach die Party abgeht

Hexen, Zombies und Co. aufgepasst: Am 31. Oktober ist Halloween – und in Klagenfurt und Villach warten jede Menge schaurig-schöne Partys. Wir haben einen Überblick für euch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)

Die gruseligste Zeit des Jahres steht vor der Tür – am 31. Oktober ist Halloween. Bevor zu Allerheiligen Ruhe und Besinnung im Mittelpunkt steht, wird auch in Kärnten wieder ordentlich gefeiert. Wir haben für euch einen Überblick, wo in Klagenfurt und Villach Halloween-Veranstaltungen stattfinden.

Klagenfurt & Umgebung

  • Halloween-Rave in der Messe
    Messehalle 4, Valentin-Leitgeb-Straße 1, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr
  • Zombieland – Survive the Night“ Halloween-Party in der Eventstage
    Gerberweg 46, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr (ab 16 Jahren)
  • Lost Casino Halloween-Party im fritz-Club
    Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr
  • Halloween Opening Night in der Strass Underground Bar
    Purtscherstraße 1, 9020 Klagenfurt; ab 21 Uhr
  • Halloween-Party mit DJ Mike Spike im McMullens
    St. Veiter Ring 16, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr geöffnet, 20.30 Beginn
  • Halloween-Party mit Discofox & mehr in der Tänzerei
    Schleppeplatz 5, 9020 Klagenfurt; ab 20.30 Uhr
  • Halloween-Party „Die Hexen von Klagenfurt“ in der Bar Teatro
    Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr
  • Halloween-Session im [arki’tetto] im Park
    St. Veiter Ring 10, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr

Villach & Umgebung

  • HalloVeen – die größe Halloween-Party Kärntens!“ im V-Club Villach
    Bruno-Kreisky-Straße 33, 9500 Villach; ab 20 Uhr
  • La Grotta-Fun Back to the 90s Night im Parkhotel Villach
    Moritschstrasse 2, Villach; Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
  • Halloween-Dance-Party im Salsa-Dance-Club
    St. Niklasstraße 8, Villach; ab 21 Uhr
  • MILKSHAKE’S CIRQUE NOIR HALLOWEEN im GIG Club Velden
    Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee; ab 22 Uhr (ab 18)
  • Halloween-Party im Café Schabanakl
    Nikolaigasse 5, Villach; ab 21 Uhr
  • Halloween-Party mit FEMusic im Café Seerose am Aichwaldsee
    Aichwaldseeweg 12, 9582 Latschach; ab 19 Uhr
  • Halloween-Party im Baron Café
    Holeniaweg 2, 9530 Bad Bleiberg; ab 18 Uhr
  • Halloween-Party im Checkin Bar & Café Velden
    Villacher Strasse 27, Velden; ab 20 Uhr

Deine Halloween-Party ist nicht dabei?

Kein Problem! Schreib uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.

 

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: