/ ©Fotomontage Canva
Halloween 2025: Wo in Klagenfurt und Villach die Party abgeht
Hexen, Zombies und Co. aufgepasst: Am 31. Oktober ist Halloween – und in Klagenfurt und Villach warten jede Menge schaurig-schöne Partys. Wir haben einen Überblick für euch.
Die gruseligste Zeit des Jahres steht vor der Tür – am 31. Oktober ist Halloween. Bevor zu Allerheiligen Ruhe und Besinnung im Mittelpunkt steht, wird auch in Kärnten wieder ordentlich gefeiert. Wir haben für euch einen Überblick, wo in Klagenfurt und Villach Halloween-Veranstaltungen stattfinden.
Klagenfurt & Umgebung
- Halloween-Rave in der Messe
Messehalle 4, Valentin-Leitgeb-Straße 1, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr
- „Zombieland – Survive the Night“ Halloween-Party in der Eventstage
Gerberweg 46, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr (ab 16 Jahren)
- Lost Casino Halloween-Party im fritz-Club
Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr
- Halloween Opening Night in der Strass Underground Bar
Purtscherstraße 1, 9020 Klagenfurt; ab 21 Uhr
- Halloween-Party mit DJ Mike Spike im McMullens
St. Veiter Ring 16, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr geöffnet, 20.30 Beginn
- Halloween-Party mit Discofox & mehr in der Tänzerei
Schleppeplatz 5, 9020 Klagenfurt; ab 20.30 Uhr
- Halloween-Party „Die Hexen von Klagenfurt“ in der Bar Teatro
Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr
- Halloween-Session im [arki’tetto] im Park
St. Veiter Ring 10, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr
Villach & Umgebung
- „HalloVeen – die größe Halloween-Party Kärntens!“ im V-Club Villach
Bruno-Kreisky-Straße 33, 9500 Villach; ab 20 Uhr
- La Grotta-Fun Back to the 90s Night im Parkhotel Villach
Moritschstrasse 2, Villach; Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr
- Halloween-Dance-Party im Salsa-Dance-Club
St. Niklasstraße 8, Villach; ab 21 Uhr
- MILKSHAKE’S CIRQUE NOIR HALLOWEEN im GIG Club Velden
Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee; ab 22 Uhr (ab 18)
- Halloween-Party im Café Schabanakl
Nikolaigasse 5, Villach; ab 21 Uhr
- Halloween-Party mit FEMusic im Café Seerose am Aichwaldsee
Aichwaldseeweg 12, 9582 Latschach; ab 19 Uhr
- Halloween-Party im Baron Café
Holeniaweg 2, 9530 Bad Bleiberg; ab 18 Uhr
- Halloween-Party im Checkin Bar & Café Velden
Villacher Strasse 27, Velden; ab 20 Uhr
Deine Halloween-Party ist nicht dabei?
Kein Problem! Schreib uns eine kurze Nachricht per Mail an [email protected]. Gerne ergänzen wir die Veranstaltung noch.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.