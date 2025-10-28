Halloween 2025: Wo in Klagenfurt und Villach die Party abgeht

Hexen, Zombies und Co. aufgepasst: Am 31. Oktober ist Halloween – und in Klagenfurt und Villach warten jede Menge schaurig-schöne Partys. Wir haben einen Überblick für euch.

In Villach und Klagenfurt finden zu Halloween einige schaurig-schöne Partys statt.

Die gruseligste Zeit des Jahres steht vor der Tür – am 31. Oktober ist Halloween. Bevor zu Allerheiligen Ruhe und Besinnung im Mittelpunkt steht, wird auch in Kärnten wieder ordentlich gefeiert. Wir haben für euch einen Überblick, wo in Klagenfurt und Villach Halloween-Veranstaltungen stattfinden.

Klagenfurt & Umgebung

Halloween-Rave in der Messe

Messehalle 4, Valentin-Leitgeb-Straße 1, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr

„ Zombieland – Survive the Night" Halloween-Party in der Eventstage

Gerberweg 46, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr (ab 16 Jahren)

Lost Casino Halloween-Party im fritz-Club

Viktringer Ring 39, 9020 Klagenfurt; ab 22 Uhr

Halloween Opening Night in der Strass Underground Bar

Purtscherstraße 1, 9020 Klagenfurt; ab 21 Uhr

Halloween-Party mit DJ Mike Spike im McMullens

St. Veiter Ring 16, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr geöffnet, 20.30 Beginn

Halloween-Party mit Discofox & mehr in der Tänzerei

Schleppeplatz 5, 9020 Klagenfurt; ab 20.30 Uhr

Halloween-Party „Die Hexen von Klagenfurt" in der Bar Teatro

Theatergasse 4, 9020 Klagenfurt; ab 20 Uhr

Halloween-Session im [arki'tetto] im Park

St. Veiter Ring 10, 9020 Klagenfurt; ab 18 Uhr

Villach & Umgebung

„ HalloVeen – die größe Halloween-Party Kärntens!“ im V-Club Villach

Bruno-Kreisky-Straße 33, 9500 Villach; ab 20 Uhr

La Grotta-Fun Back to the 90s Night im Parkhotel Villach

Moritschstrasse 2, Villach; Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Halloween-Dance-Party im Salsa-Dance-Club

St. Niklasstraße 8, Villach; ab 21 Uhr

MILKSHAKE'S CIRQUE NOIR HALLOWEEN im GIG Club Velden

Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee; ab 22 Uhr (ab 18)

Halloween-Party im Café Schabanakl

Nikolaigasse 5, Villach; ab 21 Uhr

Halloween-Party mit FEMusic im Café Seerose am Aichwaldsee

Aichwaldseeweg 12, 9582 Latschach; ab 19 Uhr

Halloween-Party im Baron Café

Holeniaweg 2, 9530 Bad Bleiberg; ab 18 Uhr

Halloween-Party im Checkin Bar & Café Velden

Villacher Strasse 27, Velden; ab 20 Uhr

