Klagenfurter Christkindlmarkt eröffnet schon bald

Bald glitzert und funkelt es wieder in der Klagenfurter Innenstadt. Die Durchführung des Silvester- und Christkindlmarktes wurde in einer heutigen Stadtsenatsitzung einstimmig beschlossen.

Der Christkindl- und Silvestermarkt ist für viele der festliche Höhepunkt im Kalenderjahr. Zehntausende Besucher freuen sich jedes Jahr auf die stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre rund um den Lindwurm. Heute wurde sogar schon der Christbaum aufgestellt und wird in den kommenden Tagen festlich geschmückt. Mit regionalen Spezialitäten, kunsthandwerklichen Geschenksideen und musikalischen Umrahmungen zählt der Christkindl- und Silvestermarkt zu den größten Märkten in der Stadt.

Viel zu entdecken beim Christkindlmarkt

45 Verkaufshütten, Kinderfahrgeschäfte und eine Bühne umfasst der diesjährige Markt. Organisiert wird er von der städtischen Marktverwaltung. Die Bewerbung übernimmt die KLAMAG Klagenfurt Marketing GmbH und der Tourismusverband Klagenfurt. Offiziell eröffnet wird der Christkindlmarkt am Samstag, 15. November 2025 und ist dann durchgehend bis zum 24. Dezember 2025 geöffnet.

Silvestermarkt ab dem 27. Dezember

Der Silvestermarkt eröffnet am 27. Dezember und läuft bis zum 31. Dezember 2025. Den voraussichtlichen Kosten von 244.700 Euro stehen geplante direkte Einnahmen von 205.000 Euro gegenüber. Dazu kommen indirekte Einnahmen, die sich unter anderem aus der Wertschöpfung des Marktes ergeben. Der Antrag zur Durchführung des Christkindl- und Silvestermarktes 2025 wurde durch Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider in den Stadtsenat eingebracht und einstimmig beschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 16:05 Uhr aktualisiert