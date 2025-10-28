Neuer Fokus für SPÖ-Landtagsabgeordneten Hukarevic

Der 30-Jährige möchte sich in Zukunft auf seine neue Aufgabe als Büroleiter des neuen Kärntner Landesrates Peter Reichmann (SPÖ) konzentrieren, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Auf Hukarevic soll der Lavanttaler Armin Geißler folgen, der Wechsel werde in der kommenden Landtagssitzung am 13. November über die Bühne gehen. (APA/RED 28.10.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 17:15 Uhr aktualisiert