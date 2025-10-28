Skip to content
/ ©Montage LPD Kärnten/Didi Wajand/SPÖ Kärnten
Das Bild auf 5min.at zeigt den Kärntner Landtag und Ervin Hukarevic.
Ervin Hukarevic (SPÖ) legt sein Mandat im Kärntner Landtag nieder.
Klagenfurt/Kärnten
28/10/2025
Legt Mandat nieder

Neuer Fokus für SPÖ-Landtagsabgeordneten Hukarevic

Der Kärntner Landtagsabgeordnete Ervin Hukarevic (SPÖ) legt sein Mandat zurück.

von APA/RED
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Der 30-Jährige möchte sich in Zukunft auf seine neue Aufgabe als Büroleiter des neuen Kärntner Landesrates Peter Reichmann (SPÖ) konzentrieren, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Auf Hukarevic soll der Lavanttaler Armin Geißler folgen, der Wechsel werde in der kommenden Landtagssitzung am 13. November über die Bühne gehen. (APA/RED 28.10.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 17:15 Uhr aktualisiert
