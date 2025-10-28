Rücksichtslose Fahrweise hat Konsequenzen: Pole raste auf A2

Da hatte es wohl jemand besonders eilig. Ein Pole war Mitte Oktober auf der A2 unterwegs und beging so einige Verwaltungsübertetungen.

Am 18. Oktober 2025 wurde ein 21-jähriger Pole auf der A2 von Villach kommend in Richtung Italien, in der 80 km/h Baustellenbeschränkung um 16.54 Uhr mit 128 km/h „erwischt“. In weitere Folge kam es bis zur Anhaltung in Arnoldstein noch zu weiteren Übertretungen.

Kein Sicherheitsabstand und Co.

„Neben weiteren Geschwindigkeitsübertretungen hielt er wiederholt den erforderlichen Sicherheitsabstand, zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen, nicht ein und überfuhr auch eine Sperrlinie“, berichtet die Polizei. Er durfte nicht mehr weiterfahren und ebenso wurden mehrere Anzeigen nach der StVO erstattet.