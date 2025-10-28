Hubschraubereinsatz: Mann nach Unfall aus Auto befreit – schwer verletzt

Heute Nachmittag kam es zu einem schweren Unfall im Bezirk St. Veit. Ein Mann wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen wurden ebenso verletzt.

Nach einem Unfall musste ein Mann ins Krankenhaus geflogen werden.

Am heutigen Dienstag fuhr eine 76-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 16.18 Uhr auf der Gurktal Straße (B 93) von Pöckstein in Richtung Straßburg. Als sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es zu einem Unfall.

Beifahrer auch verletzt

Sie kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 87-jährigen Mannes und dessen beiden Beifahrern. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden, berichtet die Polizei. Seine beiden Beifahrer, sowie die 76-jährige Frau wurde ebenso verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt bzw. Krankenhaus Friesach gebracht.

Bereich war rund eine Stunde gesperrt

Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die B 93 war für etwa eine Stunde in diesem Bereich gesperrt. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ, heißt es abschließend.

