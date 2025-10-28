Goldener Herbsttag: Mittwoch bringt Sonnenschein und Föhn

Der Mittwoch startet mit strahlendem Sonnenschein, Frühnebel löst sich im Laufe des Vormittags auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad.

Am Mittwoch bringt ein Zwischenhoch viel Sonnenschein. Lokaler Nebel soll sich bis zum Vormittag auflösen. „Im Oberen Gailtal und im Nahbereich der Karawanken können im Tagesverlauf ein paar Wolken aufziehen. Am Nachmittag greift mäßiger, gebietsweise auch lebhafter, föhniger Südwestwind durch“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen elf bis 15 Grad.