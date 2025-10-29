Skip to content
/ ©Freiwillige Feuerwehr Griffen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz auf der A2 Südautobahn.
Auf der A2 Südautobahn gab es heute in der Früh in einem Baustellenbereich in Kärnten einen Unfall.
A2 Südautobahn
29/10/2025
Im Baustellenbereich

Unfall auf der Südautobahn: Auto gerät in Gegenverkehr

Zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost krachte es heute früh: Ein Lenker dürfte im Baustellenbereich auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Kurz vor 5 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Griffen am 29. Oktober alarmiert: Auf der A2 Südautobahn zwischen Griffen und Völkermarkt-Ost (Fahr´tichtung Italien) hatte es einen Unfall gegeben. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Kommandant René Kanz von der Freiwilligen Feuerwehr Griffen erklärte auf Anfrage von 5 Minuten: „Dort ist gerade eine Baustelle mit Gegenverkehrsbereich. Und ein Fahrzeug dürfte in den Gegenverkehrsbereich gekommen sein.“ Dann hat es gekracht. Als die Feuerwehr zur Unfallstelle kam, hatten die beiden Lenker ihre Autos bereits selbstständig verlassen. „Sie wurden beide mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht“, informiert Kanz. Die Feuerwehr Griffen übernahm die Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle.

