Sucht nach sozialen Medien bei Jugendlichen: Was Eltern tun können

Die klinischen Psychologinnen Tanja Bleis, Anna Zarfl und Tanja Baumgartner von pro mente kennen die Gefahren, aber auch die Chancen von Social Media. Als Projektleiterinnen der Mini-Ambulatorien sehen sie die Auswirkungen auf Jugendliche tagtäglich. Im Interview geben sie Tipps, was Eltern tun können, wenn sie sich um die Social Media Nutzung ihrer Kinder sorgen.

5 Minuten: Wie groß ist das Problem der psychischen Belastungen durch Social Media bei Jugendlichen?

Wir verstehen unter Social Media grundsätzlich die Nutzung von digitalen Plattformen wie WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram und X. Soziale Medien sind fester Bestandteil des Lebens von Jugendlichen und nicht mehr wegzudenken. Social Media ist per se nicht nur negativ zu bewerten, es gibt auch positive Aspekte, die man nicht außer Acht lassen soll. Die Evidenz zeigt jedoch zunehmend auf, dass social media Risiken und Gefahren in sich bergen kann.

5 Minuten: Welche Risiken sind gemeint?

Wir können hier auf die HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children) verweisen, diese wurde in Europa durchgeführt und es gibt auch spezifische Ergebnisse für Österreich. Konkret wurden Schüler:innen im Alter von 11, 13, 15 und 17 Jahren in den Jahren 2021 und 2022 zu ihrer Mediennutzung befragt, mit dem Ergebnis, dass rund 10 Prozent dieser – insbesondere die weiblichen – eine problematische Nutzung sozialer Medien aufzeigen. Mit problematischer Nutzung gemeint ist ein Kontrollverlust. Das heißt, es kommt zu Einschränkungen im alltäglichen Leben durch beispielsweise die Vernachlässigung von schulischen Aufgaben und sozialen Kontakten. Die gleiche Studie wurde auch in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt. Insgesamt zeigt sich im Vergleich – also im Zeitraum von vier Jahren – ein Anstieg der problematischen Nutzung bei Schüler:innen.

5 Minuten: Welche psychischen und sozialen Belastungen kann Social Media auslösen?

Die Nutzung sozialer Medien kann zur Herausforderung werden, wenn es damit einhergehend zu insbesondere psychischen und sozialen Belastungen kommt. So ist die persönliche Identität gefährdet, da Informationen öffentlich und für Andere zugänglich gemacht werden. Diese Zugänglichkeit wird durch das Erstellen von digitalen Profilen ermöglicht und es kann hierbei zum Datenmissbrauch kommen. Hervorzuheben ist insbesondere Cybermobbing, hierbei handelt es sich um zielgerichtete Beleidigungen, um die Verbreitung von Gerüchten, das Bloßstellen vor Anderen und bewirkt einen sozialen Ausschluss und massive Demütigung bei den Betroffenen. Nebst dieser Problematik zu nennen ist auch die Verbreitung von Fake News und gefährliche Challenges. Ein Beispiel hierbei ist die sogenannte „Blackout-Challenge“, bei der junge Menschen dazu ermutigt wurden, sich gegenseitig die Luft abzudrücken – um einen „Blackout“ bzw. die Bewusstlosigkeit zu erreichen. Eine Herausforderung sind auch Social-Media-Algorithmen, das heißt es werden sogenannten Filterblasen erzeugt, die das Wahrnehmungsfeld einschränken. Damit wird überwiegend das angezeigt, wofür sich die Nutzer:innen ohnehin interessieren. Dies kann sehr positiv sein, jedoch auch die Realität verzerren und die Meinungsfreiheit einschränken (dies wird zum Beispiel bei der online-Radikalisierung genutzt). Last but not least treffen die Nutzer:innen sehr oft auf ungeeignete Inhalte (zum Beispiel Gewalt, sexuelle Inhalte/Pornographie), die zu einem verzerrten Weltbild führen und die junge Menschen sehr irritieren und belasten.

©pro mente Tanja Bleis, ©pro mente Tanja Baumgartner und ©pro mente Anna Zarfl standen 5 Minuten für ein Interview zur Verfügung.

5 Minuten: Was sind aus Ihrer Sicht die häufigsten oder gravierendsten Probleme, mit denen Jugendliche im Zusammenhang mit Social Media konfrontiert sind?

Grundsätzlich ist das System der social media Plattformen darauf ausgerichtet, die „online“ Verweildauer zu maximieren, indem das System permanent diverse und neue Inhalte vorschlägt. Soziale Medien nutzen zudem das Belohnungssystem im Gehirn. So können Likes und positive Kommentare im Gehirn die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin auslösen, was zu Glücksgefühlen führt (demgemäß kann es auch das Gegenteil bewirken, wenn es zu keinen oder wenig Likes kommt). Dies alles trägt dazu bei, dass junge Menschen täglich mehrere Stunden auf den Plattformen verbringen, was sich wiederum nicht förderlich auf deren psychische und körperliche Gesundheit auswirkt.

5 Minuten: Wie weit können diese Probleme gehen?

Bei den psychischen Herausforderungen zu nennen sind beispielswiese depressive Verstimmungen, die Entwicklung von Einsamkeitsgefühlen, Schlafstörungen, die Angst, etwas zu verpassen – auch FOMO (Fear of Missing Out) genannt, verkürzte Aufmerksamkeitsspanne und ein gestörtes Körperbild durch unrealistische Schönheitsideale. So stellen Beiträge von Influencer:innen zu den Themen Beauty und Fitness vor allem für weibliche Jugendliche einen irrationalen Perfektionismus dar, der die jungen Menschen massiv unter Druck setzt und Essstörungen begünstigen kann. Bei den körperlichen Beschwerden zu nennen sind Übergewicht durch die verminderte körperliche Aktivität und eine erhöhte Kalorienaufnahme vor dem Bildschirm, chronische Rücken- und Kopfschmerzen und Augenerkrankungen. Ein gravierendes Problem liegt zudem immer dann vor, wenn sich junge Menschen mit einem Thema – wie zum Beispiel den sozialen Medien – so intensiv beschäftigen, dass es dadurch zur Vernachlässigung von schulischen Leistungen, sozialen Kontakten und dem Freizeitverhalten kommt. Hier ist es wichtig rasch zu intervenieren, da dies mittel- bis langfristige Folgen haben kann. Insbesondere die psychischen Belastungen (Schlafstörungen, verkürzte Aufmerksamkeitsspanne) haben unmittelbar Einfluss auf die schulischen Leistungen, es kann zu Lerndefiziten kommen und somit zu schlechten Bildungserfolgen. Die Vernachlässigung von sozialen Kontakten hat Einfluss auf die sozialen Kompetenzen von jungen Menschen, so bspw. auf deren Problemlösestrategien oder auf die Empathiefähigkeit. Soziale Kompetenzen sind wichtig für das eigene Selbstwertgefühl, um Beziehungen aufzubauen und um sich gut in die Gesellschaft zu integrieren. Somit: soziale Kompetenz erwirbt man nur durch Interaktion und Reflexion mit einem Gegenüber in der realen Welt.

5 Minuten: Beobachten Sie in Ihrer Arbeit einen deutlichen Anstieg dieser Belastungen in den vergangenen Jahren – und wenn ja, woran liegt das?

Wir sind bei pro mente: kinder jugend familie im Mini-Ambulatorium, einem Ambulatorium für Diagnostik, Beratung und Therapie für Kinder und Jugendliche als Klinische Psychologinnen tätig. In der täglichen Praxis erleben wir, dass eine problematische Nutzung von sozialen Medien nicht das Thema ist, womit Eltern ihre Kinder bei uns vorstellig machen. Zumeist kommen die Familien mit schulischen und psychischen Belastungen zu uns. In gemeinsamen Gesprächen zeigt sich dann rasch, dass die sozialen Medien bei Jugendlichen sehr wohl ein herausforderndes Thema sind, das einen Einfluss auf viele Lebensbereiche hat. So führt insbesondere eine übermäßige Nutzung sehr oft zu familiären Konflikten, da die Jugendlichen das Handy beispielsweise in der Nacht „heimlich“ nutzen oder ihre schulischen Aufgaben nicht mehr zufriedenstellend erledigen.

5 Minuten: Was kann ich tun, wenn mein Kind Social Media zu viel und schädlich nutzt?

Im Rahmen von Beratung und Therapie binden wir die Eltern beim Thema Mediennutzung immer aktiv ein und versuchen diese zu motivieren, ihre Kinder aktiv dabei zu begleiten und konkrete Vereinbarungen zu treffen. Das Thema wird immer präsenter, da die Medien ein fester Bestandteil der Jugendkultur sind. Die jungen Menschen nutzen die Plattformen für soziale Interaktion, Selbstdarstellung und Informationsbeschaffung und daher sind diese nicht mehr wegzudenken.

5 Minuten: Was können Eltern konkret tun, um ihre Kinder im Umgang mit Social Media besser zu unterstützen?

Eltern sind wichtige Vorbilder für den Umgang ihrer Kinder mit sozialen Medien. So sollen sie einerseits einen verantwortungsbewussten Umgang vorleben, indem auch sie das Smartphone gezielt weglegen (Medienpause) und sich anderen Aktivitäten zuwenden. Anderseits ist es auch die Pflicht von Eltern ihre Kinder vor den Risiken und Gefahren im World Wide Web zu schützen. Es ist beinahe skurril, so werden die jungen Menschen zur Schule, zur Freizeit, … chauffiert, damit sie vor drohenden Gefahren, welcher Art auch immer, geschützt sind. Im Internet lauern ebenso viele Gefahren, die bedauerlicherweise nicht als solche wahrgenommen werden.

Social Media Tipps: Eltern können folgendes tun, um ihre Kinder besser zu schützen und unterstützen

Es ist generell nicht ratsam, insbesondere Jugendliche, gänzlich von sozialen Medien fernzuhalten, es geht vielmehr darum, diese bei der Nutzung zu begleiten.

Es bedarf klarer Verhaltensregeln (respektvolle Kommunikation, …), Vereinbarungen zur Nutzungszeit und zur Installierung und Verwendung von Apps. Dies soll idealerweise schriftlich vereinbart werden. Social Media sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen in der Familie, durch die schriftliche Vereinbarung bewegt man sich in einem gemeinsamen und vorab vereinbarten Rahmen. Grundsätzlich gilt: strikte Überwachung ist auf Dauer nicht zielführend, es braucht einen offenen Austausch mit den Jugendlichen, was eine wichtige Grundlage ist, um Vertrauen aufzubauen.

Halten sie sich an die Altersempfehlungen von Medien und unterschreiten sie diese nicht. Wir können hierzu die Medienleitlinie für Eltern vom AWMF Leitlinienregister empfehlen

Schaffen sie medienfreie Zeiten (die Kinder brauchen ja auch Ferien von der Schule), in der die Familie gemeinsame Aktivitäten unternimmt.

Nutzen sie die Medien als Gesprächsthema. Zeigen sie Interesse an den sozialen Plattformen, die von den Kindern genutzt werden (Was siehst du dir da an? Warum gefällt dir das?) und begleiten sie die Nutzung auch kritisch. Führen sie zudem offene Gespräche über die Risiken und Gefahren. Erkunden sie gemeinsam, wie Inhalte gemeldet und blockiert werden können. Auch die Weitergabe von persönlichen Daten muss thematisiert werden (keine leichtfertige Datenweitergabe von Name, Telefonnummer und vor allem persönlichen Fotos).

Soziale Medien sollen nicht als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt werden, dies kann kontraproduktiv sein, da sie dadurch sehr oft an Bedeutung gewinnen.

Soziale Medien sollen nicht beim Essen konsumiert werden, dies hat Auswirkungen auf das Ess-Erleben. Essen wird dann weniger bewusst wahrgenommen, was wiederrum Einfluss auf das Sättigungs-Gefühls hat (Thema Übergewicht). Zudem wird hierbei die Gelegenheit für soziale Interaktion verpasst.

Social Media Tipps: Wie können sich Jugendliche selbst schützen

Setze Dir Grenzen und plane Auszeiten: Wir wissen, dass die virtuelle Welt spannend für Dich ist. Die reale Welt hat jedoch viel mehr zu bieten, sie ermöglicht authentische und tiefgehende Erfahrungen (durchs Smartphone kann man nicht Händchen halten).

Teile keine persönlichen Informationen.

Bleib/sei nett und respektvoll und freundlich zu anderen, verbreite keine Gerüchte oder Lästereien.

Wenn Du etwas siehst, das Dir nicht gefällt, das Dich irritiert oder verängstigt, dann sprich mit jemandem darüber.

Poste bewusst, bedenke, dass dies alles für immer im Internet bleibt.

Hinterfrage Inhalte kritisch, überprüfe die Informationen, die Du liest und teilst.