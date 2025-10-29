Kärntner Gemeinden sollen prüfen, wo Asylwerber mitanpacken können
Kärnten will Asylwerber künftig stärker einbinden: Sie sollen verpflichtend gemeinnützige Arbeiten übernehmen – etwa in Gemeinden, Vereinen oder im Sozialbereich. Aktuell werden die Einsatzmöglichkeiten geprüft.
Beim Bezirkssicherheitsgipfel am 28. Oktober in Feldkirchen sprach Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) über neue Maßnahmen in der Integrationspolitik. Künftig sollen wie bereits angekündigt Asylwerberinnen und Asylwerber verpflichtend gemeinnützige Arbeit leisten, etwa in Gemeinden, Vereinen oder im Sozialbereich. „Wer bei uns Schutz und Hilfe erfährt, soll sich auch einbringen und mithelfen“, betont Fellner, und verweist darauf, dass Integration nicht nur Schutz und Unterstützung, sondern auch aktive Teilhabe und Verantwortung bedeute.
Gemeinden sollen Einsatzmöglichkeiten prüfen
Derzeit sind Kärntner Gemeinden dazu aufgerufen, Einsatzmöglichkeiten für Asylwerberinnen und Asylwerber zu prüfen, beispielsweise im Rahmen gemeinnütziger Arbeiten in der Gemeinde, bei Vereinen oder im Sozialbereich. So sollen Einbindungsmöglichkeiten identifiziert werden, um eine Grundlage für die weitere Umsetzung zu schaffen. Katastrophenschutzreferent und Referent für Flüchtlingswesen Fellner verweist auf den wechselseitigen Nutzen: „So profitieren alle davon: Die Gemeinden, weil sie wertvolle Unterstützung bekommen und die Asylwerberinnen und Asylwerber, weil sie dadurch soziale Kontakte knüpfen, Verantwortung übernehmen und Teil der Gemeinschaft werden.“
Über die Bezirkssicherheitsgipfel:
Die Bezirkssicherheitsgipfel, die künftig regelmäßig in allen Kärntner Bezirken stattfinden sollen, dienen als Plattform für Polizei, Gemeinden und Einsatzorganisationen, um aktuelle Sicherheitsfragen zu besprechen, bewährte Strukturen zu stärken und neue Lösungsstrategien für künftige Herausforderungen zu erarbeiten. Der erste Bezirkssicherheitsgipfel im Bezirk Feldkirchen widmete sich Themen wie Naturkatastrophen, Extremwetterereignissen, Cybergefahren und Zivilschutzfragen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war zudem „Erfahrungen aus dem Terroranschlag in Villach“ sowie die Themen Waldbrandentschädigung, AT-Alert, die Neuerungen beim Kärntner Nothilfswerk sowie die Vorstellung des Freiwilligenzentrums Kärnten. Die Bezirkssicherheitsgipfel werden regelmäßig in allen Kärntner Bezirken stattfinden.