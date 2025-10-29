Kärntner Gemeinden sollen prüfen, wo Asylwerber mitanpacken können

Beim Bezirkssicherheitsgipfel am 28. Oktober in Feldkirchen sprach Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) über neue Maßnahmen in der Integrationspolitik. Künftig sollen wie bereits angekündigt Asylwerberinnen und Asylwerber verpflichtend gemeinnützige Arbeit leisten, etwa in Gemeinden, Vereinen oder im Sozialbereich. „Wer bei uns Schutz und Hilfe erfährt, soll sich auch einbringen und mithelfen“, betont Fellner, und verweist darauf, dass Integration nicht nur Schutz und Unterstützung, sondern auch aktive Teilhabe und Verantwortung bedeute.

©LPD Kärnten/Wajand Landesrat Daniel Fellner: „Wer bei uns Schutz und Hilfe erfährt, soll sich auch einbringen und mithelfen.“

Gemeinden sollen Einsatzmöglichkeiten prüfen

Derzeit sind Kärntner Gemeinden dazu aufgerufen, Einsatzmöglichkeiten für Asylwerberinnen und Asylwerber zu prüfen, beispielsweise im Rahmen gemeinnütziger Arbeiten in der Gemeinde, bei Vereinen oder im Sozialbereich. So sollen Einbindungsmöglichkeiten identifiziert werden, um eine Grundlage für die weitere Umsetzung zu schaffen. Katastrophenschutzreferent und Referent für Flüchtlingswesen Fellner verweist auf den wechselseitigen Nutzen: „So profitieren alle davon: Die Gemeinden, weil sie wertvolle Unterstützung bekommen und die Asylwerberinnen und Asylwerber, weil sie dadurch soziale Kontakte knüpfen, Verantwortung übernehmen und Teil der Gemeinschaft werden.“