Erdbeben in Oberkärnten: „Es fühlte sich an wie Explosionen“

Am Mittwochvormittag bebte in Oberkärnten die Erde. Ein Leser aus Flattach erzählte gegenüber 5 Minuten, dass sich die Erschütterungen wie "Sprengungen oder Explosionen" anfühlten.

Am 29. Oktober kam es in Kärnten zu einem Erdbeben. Rund fünf Kilometer von Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) entfernt verzeichnete die GeoSphere Austria um 10.23 Uhr ein Beben der Stärke 3,0. Ein Leser aus Flattach erklärte gegenüber 5 Minuten, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass er Erschütterungen gespürt habe. „Es fühlt sich an wie Sprengungen/Explosionen“, schildert er seine Erfahrungen. Seitens der GeoSphere Austria heißt es dazu: „Das Beben wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums wahrgenommen. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.“

Durchschnittlich sieben spürbare Erdbeben pro Jahr in Kärnten

Im Durchschnitt gibt es laut Auskunft der GeoSphere Austria in Kärnten pro Jahr sieben spürbare Erdbeben, wobei laut dem deutschen Bundesverband für Geothermie Beben circa ab einer Stärke 3 auf der Richterskala spürbar sind. Erst im September spürten viele Menschen im Raum Villach die Erde beben. Mehr dazu findest du hier: Erdbeben: Kärntner spürten rumpeln. Und auch in Tirol wackelte gestern die Erde: Im Raum Fügen gab es ein Erdbeben der Stärke 2,3.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 11:36 Uhr aktualisiert