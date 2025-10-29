Fahrplanänderung sorgt für Frust: Schüler müssen länger warten

Ab 1. November kommt es auf der Zugstrecke zwischen Villach und Föderlach zu Fahrplanänderungen. In den Morgen- oder Mittagsstunden kann dies vor allem bei Schülern und Pendlern für Frust sorgen – denn es entfallen auch Züge.

Während etwa am 27. Oktober zwischen sechs und acht Uhr noch sechs Züge von Föderlach zum Villacher Hauptbahnhof gingen, sind es am 3. November nur mehr fünf. Was nicht nach viel klingen mag, sorgt jedoch bei so mancher Familie für Frust. Ein Leser aus Föderlach wandte sich an 5 Minuten und erklärte, dass seine Tochter, die in Villach zur Schule gehe, ab November „teilweise 60 Minuten später daheim“ sei und dass sie auch „viel Wartezeit am Bahnhof“ in Kauf nehmen müsse. In den Mittagsstunden entfallen zwischen Villach und Föderlach nämlich gleich drei Züge: Am 29. Oktober fahren auf dieser Strecke zwischen halb 12 und 14 Uhr noch fünf Züge, am 3. November nur noch zwei. Darum klagt die Familie über eine „massive Benachteiligung“ von Schülern. Doch die Fahrplanänderungen haben einen guten Grund, wie eine Hintergrundrecherche von 5 Minuten ergab.

Fahrplanänderungen wegen Gleissanierung und Koralmbahn

„Die kurzfristigen Fahrplananpassungen im November 2025 sind vor allem eine Folge planmäßig geordneter Erhaltungs- und Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Föderlach und Villach Hauptbahnhof“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer auf Anfrage von 5 Minuten. Konkret laufe von 8. September bis 28. November 2025 eine Baumaßnahme, bei der Gleisanlagen sowie eine Straßenunterführung im Gottestal/Dragnitzerweg saniert werden. Doch das ist noch nicht alles, auch die Inbetriebnahme der Koralmbahn hat einen Einfluss auf die Fahrplangestaltung: „Gleichzeitig arbeitet die ÖBB auf das neue Fahrplankonzept hin, das mit dem 14. Dezember 2025 in Kraft tritt“, so Hofer, der betont, dass in diesem Lichte „eine einfache Zusammenfassung wie ,weniger Züge und Verschlechterung‘ entschieden zu kurz“ greife.

Langfristig soll Angebot für Schüler und Pendler verbessert werden

Das neue Gesamtkonzept soll laut Hofer „mehr Verlässlichkeit, dichter getaktete Verbindungen und bessere Anbindungen für die Region und für Kärnten“ bringen. Darum gelte ab 14. Dezember auch „ein verlässlicher Stundentakt an allen Tagen im Jahr – werktags im zentralen Raum Kärnten sogar im Halbstundentakt“. Auf lange Sicht werde das ÖBB-Angebot für Schüler und Pendler nicht eingeschränkt: „Das Gegenteil ist der Fall“, erklärt Hofer. „Nur während der Bauphase kann es zu temporären Einschränkungen einzelner Umläufe kommen, jedoch werden diese aktiv durch Ersatzmaßnahmen, geänderte Umläufe oder alternative Anschlusslösungen abgemildert.“ Langfristig soll das Angebot für Schüler und Pendler „robuster und planbarer“ gestaltet werden.

Vor der Reise informieren

Wenn es im Zuge der Bauarbeiten zu Frühverkehrslücken kommen sollte, werden die ÖBB laut Hofer gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden, Schulen und Arbeitgebern daran arbeiten. Die Fahrplanänderungen seien im Vorfeld öffentlich präsentiert worden, jedoch bitten die ÖBB alle Fahrgäste, sich vor Reiseantritt stets über mögliche Änderungen zu informieren. Die ÖBB empfehlen weiters, insbesondere in den Morgen- und Mittagsstunden zusätzliche Reisezeit einzuplanen.