EXW-Fall: Kärntner zu 330.000 Euro Geldstrafe verurteilt

Im Nachgang des EXW-Anlagebetrugs wurde ein 50-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt wegen Abgabenhinterziehung zu 330.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Ihm droht bei Uneinbringlichkeit auch Haft.

Der 50-Jährige war offiziell als Wechselpartner für EXW-Anleger tätig und kaufte Kryptowährungen für sie. Insgesamt flossen innerhalb weniger Monate 6,7 Mio. Euro durch sein Konto, doch nur ein Teil wurde für Bitcoins genutzt. Der Rest verschwand durch Barabhebungen, Überweisungen und Scheingeschäfte. Ziel war, die Gelder im Kreis zu bewegen, um sie für Anleger korrekt erscheinen zu lassen.

Gerichtsurteil: 330.000 Euro Strafe

Am Mittwoch fiel das Urteil am Landesgericht Klagenfurt: 330.000 Euro Geldstrafe wegen Abgabenhinterziehung von 1,4 Mio. Euro. Im Uneinbringlichkeitsfall drohen zehn Monate Ersatzfreiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Fußfessel wird aber nicht ausgeschlossen.

Angeklagter gesteht teilweise

Der Kärntner räumte ein, Fristen für Abgaben versäumt zu haben, bestritt jedoch die Schadenshöhe und die Rolle als Exchange-Partner. Sein Verteidiger betonte den bedingten Vorsatz. Nach Beratung gestand der Angeklagte schließlich umfassend, wobei nur die genaue Höhe der hinterzogenen Abgaben umstritten blieb.

Verbindung zum EXW-Großverfahren

Das Verfahren hängt eng mit dem EXW-Anlagebetrug zusammen, bei dem weltweit 40.000 Anleger um rund 20 Mio. Euro gebracht wurden. Die Haupttäter wurden bereits verurteilt, während der 50-Jährige als Teil des Systems nun nachträglich strafrechtlich belangt wird.

Ausblick und Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft prüft weiterhin alle Details der Geldflüsse. Für den Angeklagten könnte die Strafe noch Auswirkungen auf seine Haft haben. Das Verfahren zeigt erneut, wie komplexe Kryptowährungstransaktionen missbraucht werden können und welche rechtlichen Konsequenzen drohen. (APA/RED 29.10.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert