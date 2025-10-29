Flirt-Alarm und Eklat im Whirlpool bei Forsthaus Rampensau

Die Männer verdrehen den Damen die Köpfe im „Forsthaus Rampensau“ – vor allem Sabrinas Ex-Freund Daniel und Money Boy-Kumpel Marvin. Vanessa und Elizabeth genießen sichtlich den Anblick des durchtrainierten Kickers. „Ich glaub Vanessa mag mich sehr, sehr gern, die sucht oft meine Nähe“, bemerkt Daniel selbstbewusst. Doch der hat eigentlich ein Auge auf Zoe geworfen und auch Linda kassiert den einen oder anderen Flirt-Blick. Da kann es schon passieren, dass sie seine neugierigen Blicke, als sie nackt in der Dusche steht, mit „Tust spechteln, oder was?“ quittiert.

Eklat im Whirlpool: „Bitte nicht in den Jacuzzi brunzen“

Der große Eklat folgt im Whirlpool. Eigentlich wollte Vanessa Mitbewohnerin Yessica nur scherzhaft auf die selbst erfundene Hausregel „bitte nicht in den Jacuzzi brunzen“ hinweisen. Doch das geht gewaltig nach hinten los & Yessica ist erzürnt. Der eigentliche Grund für die Wut dürfte jedoch ganz wo anders liegen: Sie will Vanessa von Marvin fernhalten. Sie bezieht Stellung: „Ich find den Marvin geil – und das ist meiner.“ Linda hingegen fürchtet nach dem Streit ihrer Teampartnerin abgesägt zu werden. Auch beim #BSF-Power-Paar Lukas & Sandra kriselt es gewaltig, denn er scheint sich ganz frech beim Kochen mit ihren Federn zu schmücken und ihr platzt der Kragen.

„Hör ich da Dünnpfiff?“

Beim neuen Spiel „Hör ich da Dünnpfiff?“ kämpfen die Promi-Paare um Schutz vor dem Absägen. Eine Rampensau muss mit verbundenen Augen einen Hindernisparcours bewältigen und dabei Musiktitel einsammeln, die der Partner am Kazoo vorspielt. Besonders die Allzeit-Klassiker wie „Anton aus Tirol“ oder „We are the Champions“ sollten doch unverkennbar sein. Daniel scheint jedoch unsicher: „Backstreet Boys? Das ist Musik aus der Steinzeit!“ Wie es ausgeht? Das erfährst du am Donnerstag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV