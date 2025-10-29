Nach Sanierungsverfahren: RM Bauträger GmbH in Konkurs

Im Juli 2024 wurde über das Vermögen der RM Bauträger GmbH aus Ebenthal ein Insolvenzverfahren eröffnet. Mehr dazu liest du hier: 2,6 Mio. Passiva: Klagenfurter Baufirma ist insolvent. Es handelte sich zum damaligen Zeitpunkt um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Wie der AKV und der KSV1870 am heutigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, in einer Aussendung informierten, wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet.

Vergangenes Jahr zahlungsunfähig

Als Gründe für die Insolvenz letzten Jahres wurden unter anderem die massive Kostensteigerung bei gleichzeitigen wesentlichen Umsatzeinbußen durch den Umsatzrückgang im Baugewerbe angegeben. Dies führte letztendlich zur Zahlungsunfähigkeit. Die Passiva betrugen rund 2,6 Millionen Euro. Rund 100 Gläubiger waren damals betroffen. Es wurde zu diesem Zeitpunkt ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote abgeschlossen.

Konkursverfahren eröffnet

Das Unternehmen beschäftigte sich mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Vermietung und Verpachtung von Immobilien, sowie der Entwicklung von Immobilien. Es liegen jedoch zum aktuellen Zeitpunkt weder dem AKV noch dem KSV1870 Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Nicht bekannt ist ebenso, ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind. Zum Insolvenzverwalter wurde Gerd Kapeller aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 1. Dezember 2025 über den AKV und den KSV1870 angemeldet werden.



