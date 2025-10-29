Frischer Wind zieht durchs Kärntner Heimatwerk

Im Sommer hatte die lange Suche nach Nachfolgern für das Traditionsunternehmen Kärntner Heimatwerk ein Ende. Es kam zur Übernahme, diese bringt frischen Wind und auch ein paar Neuerungen mit sich.

Das Kärntner Heimatwerk ist seit dem Jahr 1953 die Adresse, wenn es um originale Tracht geht. Ewald Opetnik und seine Frau Elisabeth haben seit dem Jahr 2006 viel Liebe und Herzblut in das Unternehmen gesteckt, das seit 2016 dann der Familie gehörte. Dann wurde nach einer traditionsreichen und langen Zeit der Wunsch nach einem Nachfolger stärker.

Familie Gritzner übernahm Kärntner Heimatwerk

„Ich werde heuer 70 Jahre alt und möchte noch etwas Urlaub machen und das Leben genießen“, erzählte Optenik im vergangenen März im Interview mit 5 Minuten. Die Suche gestaltete sich auch noch dieses Jahr im Frühjahr als herausfordernd. Man hoffte noch auf ein Wunder und das kam dann wohl doch noch mit der Familie Gritzner. Im Juli fand die Suche dann ein Ende, es kam zur Übernahme. Die Familie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Roland Gritzner ist Tischler, Silvia Gritzner ist Raumaustatterin, auch hat die Familie eine Änderungsschneiderei mit dabei, sowie handgefertigte Produkte. Tochter Petra Morgenstern ist Grafikerin und für Werbeangelegenheiten zuständig.

Traditionsunternehmen in neuen Händen

Wie die Familie im Gespräch mit 5 Minuten erzählt, hörten sie Anfang des Jahres, dass der Betrieb geschlossen werden soll. Man nahm mit den Opetniks Kontakt auf. „Eigentlich wollten wir einen Teil vom Heimatwerk retten“, in weiteren Gesprächen hat es sich ergeben, „dass wir alles übernehmen. Natürlich haben wir uns Zeit genommen darüber nachzudenken.“ Im Juli 2025 erfolgte die Übernahme des Standortes in Villach.

Filiale in Spittal geplant

Petra Morgenstern, stv. Geschäftsleitung des Kärntner Heimatwerks, erzählt weiter: „Die Familie Opetnik hat bis zum 20. September noch den Standort in Klagenfurt weitergeführt. Mit diesem Tag haben wir die Filiale in Klagenfurt übernommen und die Filiale in Villach geschlossen.“ Doch wie sieht es mit den Standorten künftig genau aus? Villach soll geschlossen bleiben. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht irgendwann wieder einen Standort in Villach geben könnte, „aber das ist ganz ganz entfernte Zukunftsmusik“, so Morgenstern weiter. Die Familie Gritzner stammt aus Spittal und lebt auch dort, daher will man dort künftig eine Filiale eröffnen. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Vereinen. „Wir möchten Vereine wieder ausstatten können und dafür die Anlaufstelle sein, wenn sie sich einkleiden möchten“, heißt es im Gespräch mit 5 Minuten abschließend.