Durchwachsener Donnerstag: Teils Regen und später Auflockerungen

Der Donnerstag startet meist trüb. Vor allem in Oberkärnten und im Bereich der Karawanken kann es vormittags zeitweise regnen. Ab Mittag lockert es etwas auf.

Ab Mittag lockern die Wolken nach und nach von Nordwesten her auf und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein, so vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Am längsten trüb bleibt es voraussichtlich im Osten. In höheren Lagen weht vormittags teils lebhafter Südwestwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und neun Grad, die Höchstwerte liegen meist zwischen elf und 16 Grad.