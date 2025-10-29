Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkigen Herbsttage in der Klagenfurter Ostbucht.
Der Mittwoch wird wettertechnisch durchwachsen in Kärnten.
Kärnten
29/10/2025
Wetterprognose

Durchwachsener Donnerstag: Teils Regen und später Auflockerungen

Der Donnerstag startet meist trüb. Vor allem in Oberkärnten und im Bereich der Karawanken kann es vormittags zeitweise regnen. Ab Mittag lockert es etwas auf.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Ab Mittag lockern die Wolken nach und nach von Nordwesten her auf und die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein, so vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Am längsten trüb bleibt es voraussichtlich im Osten. In höheren Lagen weht vormittags teils lebhafter Südwestwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und neun Grad, die Höchstwerte liegen meist zwischen elf und 16 Grad.

