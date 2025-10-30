Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen

Betrüger sind aktuell wieder verstärkt aktiv und versuchen mit unterschiedlichen Methoden, an Geld und sensible Daten zu gelangen. Die Polizei Kärnten ruft daher zur erhöhten Vorsicht auf.

Dabei geben sich unbekannte Täter als Polizisten oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus, um ihre Opfer zu täuschen und um ihr Erspartes zu bringen.

Kautionsbetrug

Bei dieser Betrugsmasche behaupten die Täter, dass die Tochter oder der Sohn der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft sei. Für eine sofortige Freilassung sei eine hohe Kaution erforderlich – diese solle in bar oder in Form von Wertsachen übergeben werden. Der Anruf wird oft von dramatischer Musikuntermalung oder weinenden Stimmen begleitet, um die Situation glaubwürdig wirken zu lassen.

„Falsche Polizisten“

Eine weitere häufige Masche ist das Auftreten als vermeintliche Kriminalpolizisten. Die Betrüger berichten von geplanten Einbrüchen und fordern ihre Opfer auf, Bargeld, Schmuck oder Gold zur „sicheren Verwahrung“ zu übergeben. Dabei erscheinen teilweise sogar falsche Polizisten an der Wohnadresse.