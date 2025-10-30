Wenn die Nächte wieder länger werden und kleine Hexen, Vampire und Superhelden unterwegs sind, steht Halloween vor der Tür.

Auch in Kärnten wird es für Familien mit Kindern wieder richtig gruselig.

Auch in Kärnten wird es für Familien mit Kindern wieder richtig gruselig.

Auch in Kärnten wird es für Familien mit Kindern wieder richtig gruselig – und vor allem lustig. Drei Veranstaltungen stechen dabei besonders hervor: Kinder-Halloween in St. Andrä, die große Halloween-Party im Planet Lollipop Villach und das gruselige Familienabenteuer im Familywald am Ossiacher See.

Kinder-Halloween in St. Andrä

Für die jungen Halloween-Fans im Lavanttal gibt es heuer ein schaurig-schönes Programm. Die Stadtbücherei lädt zu einer Gruselwanderung ein. Danach dürfen kreative Kürbis-Künstler glänzen: Bei der Kürbis-Prämierung wird der schönste beziehungsweise gruseligste Kürbis ausgezeichnet.

Wann & Wo: 31. Oktober 2025 | 15 bis 17 Uhr

Stadtbücherei St. Andrä

Halloween-Party im Planet Lollipop Villach

Wer Halloween gerne einen ganzen Tag lang feiert, ist in Villach richtig. Im Planet Lollipop sorgt ein buntes Programm für Stimmung: Kinderdisco, Gruselwerkstatt, Geschichten zum Schaudern, Spielbereiche und jede Menge Möglichkeiten zum Austoben. Die Party eignet sich besonders für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren.

Wann & Wo: 31. Oktober 2025 | 9 bis 19.30 Uhr

Planet Lollipop im ATRIO Villach

Halloween im Familywald

Bis Sonntag, 2. November 2025, haben Familien noch die Möglichkeit im Familywald Ossiacher See Halloween zu feiern. Während die Kids bei Geistersuche, Gruselshows und schaurig-lustigen Attraktionen ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, dürfen sich die Erwachsenen mit Blutpunsch und Gruselwein in Stimmung bringen. Besonders beliebt: Auch die Mitarbeiter haben sich verkleidet und runden so das perfekte Halloween-Erlebnis für die Kleinsten ab.

Wann & Wo: 25. Oktober – 2. November 2025 | 11 bis 20 Uhr Im Familywald am Ossiacher See

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 07:24 Uhr aktualisiert