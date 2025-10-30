Kärntens Polizei warnt: Halloween ist kein Freibrief für Straftaten

Die Polizei warnt vor Sachbeschädigungen und Ruhestörungen anlässlich des bevorstehenden Halloween und ersucht Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern klärende Gespräche zu führen.

Die schaurigste Nacht des Jahres steht bevor – Bei diesem Brauch ziehen Kinder und Jugendliche am Abend des 31. Oktober von Haus zu Haus und stellen die Bewohner mit den Worten „Süßes oder Saures“ vor die Wahl zwischen einem bösen Streich oder einer süßen Spende.

Sachbeschädigung und Diebstahl sind nicht erlaubt

Doch die Polizei warnt: nicht alles, was ein „harmloser Streich“ sein soll, ist auch erlaubt. Das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern oder Autos, Beschädigen von Briefkästen, Zerstören von Mülltonnen, aber auch die Bedrohung von Menschen oder Diebstähle stellen Straftaten dar, die ausnahmslos zur Anzeige gebracht werden. Die Polizei wird zu diesen Zeiten auch verstärkt Streifen im Einsatz haben und bei möglichen Strafrechtsdelikten einschreiten.

Klärende Gespräche

Auch wenn Kinder unter 14 Jahren noch nicht strafrechtlich belangt werden können, können

Geschädigte zivilrechtliche Forderungen und die Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, beispielsweise die Reinigung der Hausfassade, einklagen. Zudem erfolgt ein Bericht an die zuständige Jugendwohlfahrt. Deshalb richtet die Polizei die Bitte an alle Erziehungsberechtigte noch vor Halloween, mit den Kindern und Jugendlichen ein klärendes Gespräch zu führen: „Machen Sie ihre Kinder aufmerksam, dass oftmals harmlose „Streiche“ gerichtlich strafbare Handlungen darstellen. Erklären Sie ihnen den besten Weg für Ihre ‚Halloween-Tour'“, heißt es vonseiten der Polizei.

Jugendschutzgesetz beachten

Sinnvoll ist es, sich mit den Kindern zu überlegen, wann sie mit wem bis wann unterwegs sein dürfen und was erlaubt ist und was nicht. Die rechtlichen Rahmen hierzu liefert das Kärntner Jugendschutzgesetz. Demnach ist der Aufenthalt an allgemein zugänglichen Orten, in Gastgewerbebetrieben oder Buschenschanken sowie der Besuch von öffentlichen Veranstaltungen ohne eine Aufsichtsperson für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zwischen 23 Uhr und 5 Uhr sowie für Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres zwischen 1 Uhr und 5 Uhr verboten.

Liste mit klaren Straftaten: Das Bewerfen von Hausfassaden oder Autos mit Eiern

Das Beschmieren von Hauswänden und Fahrzeugen

Das Werfen von Steinen gegen Fensterscheiben oder durch Fenster

Das Hineinwerfen von brennenden Gegenständen in Briefkästen

Das Zerstören von Blumenbeeten

Das Auskippen von Mülltonnen

Das Bedrohen von Anwohnern an der Haustür, wenn diese keine Süßigkeiten

oder Geld herausgeben

oder Geld herausgeben Das Bestehlen anderer Kinder und Jugendlicher

Lärmbelästigungen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2025 um 08:26 Uhr aktualisiert