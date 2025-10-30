Koralmbahn: Humorvolle Kampagne vernetzt Kärnten und Steiermark

Um das Freizeitangebot in Österreichs Süden gebündelt zu bewerben, werden gemeinsame Werbemaßnahmen von der Kärnten Werbung und der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH umgesetzt. Eine solche ist das Koralmbahn Witze-Battle mit Titel „Ziemlich beste Freinde“, das auf humorvolle Weise die Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark in den Mittelpunkt stellt und dabei die jeweiligen touristischen Stärken sympathisch präsentiert.

Neue Impulse und eine bessere Erreichbarkeit

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner freut sich auf die Verbindung: „Die Koralmbahn wird neue Impulse für den Tourismus setzen. Für unsere Gäste aus wichtigen Zielmärkten, zuallererst natürlich aus der Steiermark, wird die Anreise zum Urlaub in Kärnten schneller und komfortabler. Die kurze Anreise wird Kärnten für Reisende aus Graz und dem Grazer Umland auch für Tagesausflüge attraktiv machen. Gerade für die Belebung der Nebensaisonen sehen wir hier großes Potenzial, um eine Grundfrequenz an Besuchern zu schaffen. Michael Feiertag, Geschäftsführer der STG/Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH betont: „Für die Steiermark steigt damit die Erreichbarkeit aus wichtigen Märkten wie Norditalien und Deutschland. Gemeinsam mit der ÖBB setzen wir im November und Dezember eine Kampagne in Ostösterreich und Kärnten um, außerdem sind in Klagenfurt zwei herz-gebrandete Busse der Region Graz unterwegs.“

Werbung mit Augenzwinkern für erweiterten Erlebnisraum

Dass sich Kärnten und die Steiermark seit jeher gegenseitig mit den berühmten Steirer- bzw Kärntnerwitzen necken, ist hinlänglich bekannt. Als „ziemlich beste Freinde“ fordern sich daher die beiden Bundesländer zu einem Witze-Wettbewerb auf, der – mit einem Augenzwinkern – noch mehr Aufmerksamkeit auf die Erlebnisvielfalt der beiden Länder lenken soll.

Authentische Protagnonistinnen des Humors: Ina Jovanovic und Billie Steirisch,

Die Radiosender Antenne Kärnten und Antenne Steiermark ebenso wie die ÖBB fungieren bei der neuen Kampagne als Kooperationspartner. Über die Antenne-App oder eine eigene WhatsApp können Hörer Witze über das jeweils andere Bundesland einreichen und sich gegenseitig herausfordern. Als Protagonistinnen der Kampagne treten die beiden Comedians und Content Creatorinnen Ina Jovanovic und Billie Steirisch auf, die für die charmante Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark stehen. Ina und Billie sind auch die Jurorinnen für die Wahl der besten Kärnten- bzw Steiermark-Witze. Den Gewinnern winken Urlaube – natürlich im jeweils anderen Bundesland. Der Kampagnenstart erfolgt am 18.11.2025, sowohl über die Radiosender als auch online und auf Social Media.