Felssturz-Gefahr: L46 Teuchen Straße ab sofort komplett gesperrt

Auf der L46 Teuchen Straße im Bereich zwischen Kilometer 11,500 und 11,800 drohen Felsstürze. Aufgrund dringender Holzfäll- und Sicherungsarbeiten wurde dort ab Donnerstag, 30. Oktober 2025, 8.30 Uhr, eine Totalsperre verhängt.

An der L46 Teuchen Straße finden zwischen Kilometer 11,500 und 11,800 seit einigen Tagen dringende Holzfällungsarbeiten statt. Weil Felsstürze drohen und Teile von Felsen voraussichtlich abgesprengt werden müssen, hat die zuständige Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen ab 30. Oktober 2025, 8.30 Uhr, eine Totalsperre im genannten Bereich veranlasst.

Dauer der Sperre kann noch nicht abgeschätzt werden

Die Dauer der Totalsperre kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Von der Straßenmeisterei Feldkirchen wurden entsprechende Hinweistafeln aufgestellt. Der Verkehr wird großräumig über Treffen und Feldkirchen umgeleitet. Zufahrtsmöglichkeiten bis vor den gesperrten Abschnitt sind sowohl über Arriach als auch über Himmelberg möglich.

Östliche und westliche Zufahrtsmöglichkeiten

Die östliche Zufahrtsmöglichkeit ist bis zum Gasthof „Bachkeusche“ und die westliche bis zur Busumkehrschleife Höhe „Klösterle“ gegeben. Bisher war die L46 Teuchen Straße im betroffenen Bereich nur werktags von 8.00 bis 11.00 Uhr sowie von 13.00 bis 16.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.