Tradition erhalten: Greifenburg wertet Mauthäusl neu auf

Mit Unterstützung der Kleinprojekteförderung des Landes Kärnten konnte in Greifenburg ein wichtiges regionales Vorhaben umgesetzt werden: die Sanierung des historischen Mauthäusls, das unter anderem als Ausgangspunkt für Themenwege, wie den beliebten Weihnachtsweg, dient. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, zuständiger Referent für die Orts- und Regionalentwicklung, überreichte kürzlich im Rahmen eines Gemeindebesuchs eine Förderzusage über 7.000 Euro an Bürgermeister Josef Brandner und TVB-Obfrau Bettina Zippo. Die Gesamtkosten des Projekts betragen 14.200 Euro.

Regionale Zusammenarbeit

„Projekte wie dieses zeigen, wie wertvoll regionale Zusammenarbeit und Eigeninitiative sind“, betonte Gruber bei der Übergabe. „Mit gezielter Unterstützung kleiner, aber wirkungsvoller Maßnahmen können wir die Attraktivität unseres ländlichen Raums nachhaltig stärken. Das Mauthäusl ist ein Beispiel dafür, wie aus Tradition, Engagement und Gemeinschaft etwas entsteht, das Identität stiftet und Besucher anzieht.“

Umfassende Sanierung

Im Rahmen des Projekts wurden Putz-, Maler- und Elektroarbeiten am Mauthäusl durchgeführt, der Platz neu gepflastert und eine Tisch-Bank-Kombination errichtet. Das sanierte Gebäude bildet den Startpunkt der sogenannten „Mautmeile“, die sich entlang des Mautbaches erstreckt. Entlang des Weges erwarten Besucher Kunstobjekte aus Stein, Holz und Metall des heimischen Künstlers Ernst Huber, ergänzt durch Fitnessstationen aus Holz und Ruheplätze zum Entspannen.