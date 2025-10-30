Skip to content
/ ©Screenshot klagenfurt_elite
Das Foto auf www.5min.at zeigt ein brennendes Auto.
Ein brennendes Auto steht aktuell auf der A2 Südautobahn.
A2 Südautobahn
30/10/2025
Fahrzeugbrand

Feuerwehreinsatz: Auto brennt auf der A2 Südautobahn

Rauchschwaden auf der A2 Südautobahn: Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr fing ein Auto in Fahrtrichtung Villach an zu brennen. Das Fahrzeug steht aktuell am Pannenstreifen.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)

Auf der A2 Südautobahn in Richtung Villach steht auf Höhe Krumpendorf derzeit ein brennendes Fahrzeug am Pannenstreifen. Die Polizei und die Feuerwehr befinden sich aktuell auf dem Weg zur Einsatzstelle, wie ein aufmerksamer 5 Minuten-Leser berichtete. Über die Brandursache und mögliche Verletzte liegen aktuell noch keine Informationen vor.

Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Fahrzeugbrand.
©Leser
