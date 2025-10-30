Kärntner Unternehmen forschen an neuer Ladelösung für E-Autos

Mit der wachsenden Zahl an Elektrofahrzeugen steigen auch die Anforderungen an das Stromnetz. Gleichzeitig verändert die demografische Entwicklung die Nachfrage nach Energie und Ladeinfrastruktur. Genau hier setzt die Kärntner Forschungskooperation „Shared Charging“ an. Am Donnerstag wurde das Leitprojekt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch 5 Minuten war für euch dabei.

Ladelösung für E-Autos

„Mit unserer Beteiligung am Shared-Charging-Projekt wollen wir den nächsten Schritt gehen, indem wir mit unserem Know-how dazu beitragen, dass alle Teile der Bevölkerung Zugang zu einer kostengünstigen, auf erneuerbarer Energie basierten Ladelösung von E-Autos bekommen. Die Vision ist, dass es auf jedem bestehenden Parkplatz einen umweltfreundlichen, kostengünstigen Ladeanschluss gibt“, erläutert Erik Yesayan, CEO von go-e. Unter der Leitung des Konsortialführers arbeiten Partner aus Forschung, Wissenschaft und Industrie gemeinsam an innovativen Konzepten zur gemeinschaftlichen Nutzung von Ladesystemen, die ausschließlich erneuerbare Energiequellen nutzen.

Demonstrationsanlage in Villach

Eine Pilotanlage wird es am Kelag-Standort in Villach geben. „Die Demonstrationsanlage […] legt auch einen Schwerpunkt auf bidirektionales Laden. Wir testen, wie Elektrofahrzeuge nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch ins Netz zurückspeisen können. Das kann zukünftig helfen, Lastspitzen zu glätten und erneuerbare Energie optimal zu nutzen“, so Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Geplant sind PV-Anlagen auf Carports, einen Speicher aus Second-Life-Batterien sowie intelligente Ladelösungen. Des Weiteren unterstützt die Kelag im Projekt auch die Erstellung von Simulationsmodellen aus Netzsicht. Zudem ließen in das Projekt demografische und topografische Daten sowie Fahrten von Pendlern in Kärnten ein, um fundierte Prognosen darüber zu erstellen, wie viel Strom künftig für das Laden von Elektrofahrzeugen verfügbar sein muss. „Andere Länder in Europa zeigen, wohin die Entwicklung führen kann“, Kelag-Vorstand Danny Güthlein. „In Norwegen sind bereits rund 94 Prozent aller PKW-Neuzulassungen elektrisch, und ein Fünftel des Fahrzeugbestands fährt emissionsfrei. Auch in Kärnten und in ganz Österreich sollen wir diesen Weg entschlossen weitergehen und die richtigen Anreize dafür schaffen.“

Gemeinschaftsprojekt fördert innovative Ansätze

Mit von der Partie ist auch Infineon Technologies Austria. Finanzvorstand Jörg Eisenschmied führt aus: Im Shared Charging Projekt bringen wir unsere Kompetenzen als Weltmarktführer in der Leistungselektronik ein, um mit starken Partnern die E-Ladeinfrastruktur vor Ort weiterzuentwickeln und leicht zugänglich machen. Das zeigt konkret, wie unsere Energiesparchips wirken. Unsere Forschungsarbeiten tragen zur Erreichung der Klimaziele bei und stärken den Wirtschaftsstandort Kärnten.“ Christina Hirschl, Geschäftsführerin bei Silicon Austria Labs, betont wiederum: Durch die Entwicklung eines intelligenten Gleichstromnetzes und einer bidirektionalen Ladeinfrastruktur ermöglichen wir die effiziente Integration erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Batteriespeicher im öffentlichen Raum. Wir möchten zeigen, wie innovative Systemkonzepte zur Energieverteilung einen echten Beitrag zur Energiewende leisten können.“ Genau hier setzt auch die Universität Klagenfurt an: „An der Universität Klagenfurt arbeiten Forscher:innen aus verschiedenen Disziplinen schon seit vielen Jahren an intelligenten und effizienten Technologien für Stromnetze“, so Ada Pellert, Rektorin der Alpen Adria Universität Klagenfurt.

Land zu Forschungspartnerschaft

„Forschung, Energie und Industrie arbeiten hier Hand in Hand, um intelligente Lade- und Energiesysteme zu entwickeln, die Mobilität klimafreundlich und alltagstauglich machen. Besonders freut mich, dass mit den Silicon Austria Labs, der Joanneum Research, den Lakeside Labs und dem Silicon Alps Cluster gleich mehrere Partner beteiligt sind, die wir als Land ganz bewusst hier aufgebaut und gestärkt haben“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) ergänzt abschließend: „Das Forschungsprojekt ‚Shared Charging‘ zeigt eindrucksvoll, welche Innovationskraft in Kärnten steckt und wie breit unser Bundesland in den Zukunftsbereichen nachhaltige Energie, Mobilität und Digitalisierung aufgestellt ist.“