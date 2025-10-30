Kärntner Rettungsdienste erhalten millionenschweres Unterstützungspaket

Ein wesentlicher Teil der Förderung betrifft die Rettungsleitstelle Kärnten, welche das Rote Kreuz im Auftrag des Landes betreibt. Sie sorgt dafür, dass alle Notrufe schnell und effizient koordiniert werden. Zudem werden der Samariterbund und die Johanniter bei Maßnahmen zur Umsetzung der europäischen NIS2-Richtlinie unterstützt. Dies gewährleistet langfristig die IT-Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Rettungsorganisationen. „Die Kärntner Rettungsdienste leisten Tag für Tag Großartiges. Mit dieser Entscheidung legen wir den Grundstein für Rahmenbedingungen, damit sie das auch in Zukunft mit der nötigen Sicherheit und Stabilität tun können“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), der für das Rettungswesen in Kärnten zuständig ist.

©LPD Kärnten / Gleiss Am Foto: Landesrat Daniel Fellner