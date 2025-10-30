Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungswagen im Einsatz
In der Kärntner Landesregierung wurde ein Unterstützungspaket für das Rote Kreuz, den Samariterbund und die Johanniter beschlossen.
Klagenfurt
30/10/2025
Beschluss

Kärntner Rettungsdienste erhalten millionenschweres Unterstützungspaket

Das Land Kärnten unterstützt das Rote Kreuz, den Samariterbund und die Johanniter mit 4,55 Millionen Euro. Damit werden die Rettungsleitstelle und notwendige Investitionen in die IT- und Datensicherheit sichergestellt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Ein wesentlicher Teil der Förderung betrifft die Rettungsleitstelle Kärnten, welche das Rote Kreuz im Auftrag des Landes betreibt. Sie sorgt dafür, dass alle Notrufe schnell und effizient koordiniert werden. Zudem werden der Samariterbund und die Johanniter bei Maßnahmen zur Umsetzung der europäischen NIS2-Richtlinie unterstützt. Dies gewährleistet langfristig die IT-Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Rettungsorganisationen. „Die Kärntner Rettungsdienste leisten Tag für Tag Großartiges. Mit dieser Entscheidung legen wir den Grundstein für Rahmenbedingungen, damit sie das auch in Zukunft mit der nötigen Sicherheit und Stabilität tun können“, betont Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), der für das Rettungswesen in Kärnten zuständig ist.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrat Daniel Fellner.
©LPD Kärnten / Gleiss
Am Foto: Landesrat Daniel Fellner
