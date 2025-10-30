Kärntner Stadtgemeinde kürzt Abfuhrtage beim Gelben Sack
Das System rund um Abfuhr des „Gelben Sacks“ wird in Wolfsberg ab 1. Jänner 2026 umgestellt. Grund ist die Einführung des Einwegpfands. Denn dadurch landen deutlich weniger Verpackungen im Abfall.
„Mehr Platz in den Sammelbehältern, weniger LKW-Fahrten und geringere CO₂-Emissionen machen die neue Logistik effizienter und umweltfreundlicher“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Wolfsberg am Mittwoch. Konkret erfolgt die Abfuhr des „Gelben Sacks“ ab 1. Jänner 2026 nur noch alle sechs Wochen. Lediglich für Siedlungshäuser mit großen 770- oder 1.100-Liter-Behältern wird eine Ausnahme gemacht. „Je nach tatsächlichem Abfallaufkommen werden Zwischenabfuhren organisiert“, so die Verantwortlichen abschließend.
Was gehört noch in Gelbe Tonne/Gelben Sack?
Erlaubt sind Verpackungen aus Kunststoff und Metall, zum Beispiel: Kunststoffflaschen (z. B. Waschmittel), Becher (z. B. Joghurt), Folien, Aluschalen, Kronkorken oder Konservendosen
Nicht hinein gehören: Zahnbürsten, Plastikspielzeuge oder Rasierer – diese sind über den Restmüll entsorgen.