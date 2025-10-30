Kärntner Stadtgemeinde kürzt Abfuhrtage beim Gelben Sack

Das System rund um Abfuhr des „Gelben Sacks“ wird in Wolfsberg ab 1. Jänner 2026 umgestellt. Grund ist die Einführung des Einwegpfands. Denn dadurch landen deutlich weniger Verpackungen im Abfall.

Wolfsberg steht zu Beginn des Jahres 2026 eine Anpassung bei der Sammlung des „Gelben Sackes“ bevor.

Wolfsberg steht zu Beginn des Jahres 2026 eine Anpassung bei der Sammlung des „Gelben Sackes“ bevor.

„Mehr Platz in den Sammelbehältern, weniger LKW-Fahrten und geringere CO₂-Emissionen machen die neue Logistik effizienter und umweltfreundlicher“, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde Wolfsberg am Mittwoch. Konkret erfolgt die Abfuhr des „Gelben Sacks“ ab 1. Jänner 2026 nur noch alle sechs Wochen. Lediglich für Siedlungshäuser mit großen 770- oder 1.100-Liter-Behältern wird eine Ausnahme gemacht. „Je nach tatsächlichem Abfallaufkommen werden Zwischenabfuhren organisiert“, so die Verantwortlichen abschließend.