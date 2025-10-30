Diese Kärntner Geschäfte haben an Allerheiligen offen

Allerheiligen ist ein gesetzlicher Feiertag. Fast alle Geschäfte in Kärnten bleiben daher am kommenden Samstag, dem 1. November 2025, geschlossen. Für unaufschiebbare Einkäufe gibt es jedoch ein paar wenige Ausnahmen.

Die meisten Geschäfte in Kärnten halten zu Allerheiligen ihre Türen geschlossen. Für Kärntner, die am 1. November dennoch dringende Besorgungen erledigen müssen, gibt es aber gute Nachrichten: Den zumindest ausgewählte Märkte bieten eine begrenzte Einkaufsmöglichkeit an.

Spar-Tankstellenshops retten Einkauf zu Allerheiligen

Zwar sind die meisten Spar-Filialen in Kärnten zu Allerheiligen geschlossen, jedoch wirbt der Lebensmittelkonzern damit, dass zumindest die SPAR-express-Filialen an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Hierbei handelt es sich zwar überwiegend um Tankstellenshops, dennoch sollten die Spar-Eigenmarken, Obst und Gemüse, Fleisch sowie Brot und Gebäck erhältlich sein.

Billa-Filiale bleibt auch am 1. November offen

Wer am Feiertag einkaufen möchte, wird außerdem bei BILLA fündig: Hier bleiben ebenso viele Tankstellen-Shops geöffnet. Zudem findet sich am Hauptbahnhof in Klagenfurt eine Filiale mit sogenannten Sonderöffnungszeiten. Bedeutet: Diese steht Kunden auch zu Allerheiligen zwischen 6 und 21 Uhr zur Verfügung.

Lidl, Hofer und Penny bleiben zu

Wer wiederum bei Penny, Lidl oder Hofer einkaufen möchte, braucht etwas Geduld. In diesen Filialen gelten erst ab Montag, dem 3. November 2025, wieder die gewohnten Öffnungszeiten.