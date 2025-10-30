Hat das klassische Sparbuch mittlerweile ausgedient?

"Wer sein Geld heute ausschließlich auf dem Sparbuch liegen lässt, verliert durch die Inflation an Kaufkraft", betont Herwig Miklin, Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister, anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober.

„Sparen ist und bleibt wichtig!“, stellt Herwig Miklin, Fachgruppenobmann der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) klar. Und: „Das klassische Sparbuch hat seine Berechtigung zur kurzfristigen Geldanlage und Bildung von Rücklagen.“ Aber: „Als langfristige Veranlagungsform hat es mittlerweile ausgedient.“ Denn was einst mit dem klassischen Sparbuch und dem symbolischen Geschenk begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte grundlegend verändert. Die Finanzwelt ist heute digital, global und komplexer als je zuvor.

Vom Sparschwein zur Investmentstrategie

Früher stand der Weltspartag für das Horten von Münzen und Scheinen. Inzwischen steht er eher für finanzielle Eigenverantwortung und Bildung. „Geldanlage ist kein Glücksspiel, sondern ein Prozess“, so Miklin. „Ein guter Finanzdienstleister hilft dabei, Risiken zu streuen, Chancen zu nutzen und die richtige Balance zwischen Sicherheit und Rendite zu finden.“

Zeitgemäße Anlageformen Investmentfonds und ETFs

nachhaltige Geldanlagen

Bausparen, Bundessch ätze und Sachwerte wie Gold oder Immobilien

Früh starten lohnt sich

„Diversifikation ist das Zauberwort – wer alles auf eine Karte setzt, riskiert Verluste“, erklärt der Fachgruppenobmann. Wichtig sei auch, früh mit dem Vermögensaufbau zu beginnen und regelmäßig zu sparen, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. In Zeiten zahlreicher Online-Angebote, Apps und digitaler Plattformen sei es jedoch leicht, den Überblick zu verlieren. „[…] Der Hausverstand darf dabei nicht verloren gehen“, so Miklin. „Gerade in unruhigen Zeiten ist die persönliche Beratung durch geprüfte Finanzdienstleister Gold wert. […]“ Konsumenten finden deshalb auf der Webseite der Kärntner Finanzdienstleister viele hilfreiche Informationen, Checklisten und Entscheidungshilfen rund um Sparen, Investieren und Vorsorgen.