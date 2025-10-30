Kärntner Hospizbewegung eröffnet neues Büro in Waiern

Mit der Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten des Kärntner Landesverbandes in Waiern wurde am vergangenen Mittwoch, ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung in Kärnten gesetzt.

„Niemand soll in Kärnten am Ende seines Lebens allein sein. Die Hospizbewegung leistet hier einen unschätzbaren Beitrag, der auf Menschlichkeit, Nähe und Zeit gründet“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) bei der Eröffnung des neuen Büros in Waiern im Bezirk Feldkirchen. Konkret koordiniert und unterstützt der Kärntner Landesverband die Arbeit von rund 340 ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleitern von Diakonie, Caritas und Rotem Kreuz. Sie schenken Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, jährlich mehr als 40.000 Stunden.

Organisatorisches Herzstück der Hospizbewegung

„Die neuen Räumlichkeiten bieten Raum für Koordination, Austausch und Weiterentwicklung – und sie sind Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung, Menschen in ihrer letzten Lebensphase mit Würde und Fürsorge zu begleiten“, so Prettner. Der Landesverband ist das organisatorische Herzstück der Hospizbewegung in Kärnten. In enger Zusammenarbeit mit Diakonie, Caritas und Rotem Kreuz werden landesweit 27 mobile Hospizteams für Erwachsene sowie ein Team für Kinder und Jugendliche koordiniert. „Unsere Ehrenamtlichen schenken ihr Herz und ihre Zeit – sie sind das Fundament unserer Arbeit. Neue Ehrenamtliche heißen wir herzlich willkommen, um noch mehr Menschen Begleitung und Trost zu schenken“, so Petra Richter, Vorstandvorsitzende des Kärntner Landesverbandes, abschließend.