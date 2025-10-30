Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den wolkenverhangenen Himmel über dem Silbersee bei Villach. Die Blätter der Bäume sind bereits bunt eingefärbt.
Am Freitag liegt über Kärnten zunächst eine dichte, hochnebelartige Wolkendecke.
Kärnten
30/10/2025
Wetterausblick

Sonne kämpft sich am Freitag durch dicke Wolkendecke

In Kärnten startet der Freitag vielerorts trüb unter einer dichten Wolkendecke. Doch die gute Nachricht: Am späten Vormittag und Nachmittag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Nur das Obere Mölltal startet den Tag von Anfang an mit Sonnenschein. Ansonsten erstreckt sich am Freitagmorgen eine dichte, hochnebelartige Wolkendecke über weite Teile Kärntens. Diese beginnt erst im Tagesverlauf langsam aufzulockern. Zuletzt setzt sich die Sonne in Unterkärnten durch. „Die Höchstwerte erreichen 11 bis 16 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

