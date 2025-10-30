Sonne kämpft sich am Freitag durch dicke Wolkendecke

In Kärnten startet der Freitag vielerorts trüb unter einer dichten Wolkendecke. Doch die gute Nachricht: Am späten Vormittag und Nachmittag setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 11 bis 16 Grad.

Nur das Obere Mölltal startet den Tag von Anfang an mit Sonnenschein. Ansonsten erstreckt sich am Freitagmorgen eine dichte, hochnebelartige Wolkendecke über weite Teile Kärntens. Diese beginnt erst im Tagesverlauf langsam aufzulockern. Zuletzt setzt sich die Sonne in Unterkärnten durch. „Die Höchstwerte erreichen 11 bis 16 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.