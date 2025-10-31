Mopedunfall in Wolfsberg: 15-Jähriger muss ins Krankenhaus

Am Donnerstagabend kam es in Wolfsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde dabei verletzt.

Am 30. Oktober gegen 20 Uhr lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg sein Kleinkraftrad talwärts. Aufgrund des auf der Fahrbahn befindlichen Laubes und der feuchten Fahrbahnverhältnisse kam der Lenker in einer Rechtskurve zu Sturz.

Helm wurde ihm vom Kopf geschleudert

Er prallte mit dem Kopf gegen am Fahrbahnrand lagerndes Holz, wobei ihm der getragene Helm vom Kopf geschleudert wurde. Laut anwesenden Ersthelfern war der Verunfallte kurze Zeit bewusstlos. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Jugendliche mit Verletzungen unbestimmten Grades ins ELKI Klagenfurt gebracht.