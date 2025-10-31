Skip to content
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Spittal an der Drau
31/10/2025
Ermittlungen laufen

Nächster Betrugsfall in Kärnten: Frau verliert fünfstelligen Betrag

Eine 59-Jährige überwies einem Mann, den sie über eine Online-Plattform kennengelernt hatte, in mehreren Tranchen einen fünfstelligen Betrag. Der Täter hatte eine falsche Identität vorgespielt und von Geldproblemen berichtet.

von Julia Strammer
Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau erstattete am Donnerstag Anzeige gegen unbekannten Täter. Am 2. August trat sie mit einem unbekannten Täter über eine Online-Plattform in Kontakt. Die Beiden kommunizierten über drei Monate.

Identität vorgetäuscht

Der unbekannte Täter täuschte eine männliche Identität aus Deutschland vor und gab der Frau gegenüber an, dass er gerade im Libanon sei und massive Geldprobleme habe. Das Opfer war sehr misstrauisch, jedoch konnte der vermeintliche Betrüger ihr nachweisen, dass seine Angaben der Wahrheit entsprechen.

Mehrere Überweisungen getätigt

In mehreren Tranchen überwies das Opfer letztendlich dem Täter einen Betrag in fünfstelliger Höhe. Da sie dennoch den Verdacht hatte, Opfer eines Betruges geworden zu sein, informierte sie sich bei der CyberCrime-Helpline. Aufgrund der erhaltenen Informationen war sie sich sicher, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter werden geführt.

