Eishalle Wolfsberg startet in die Saison

Am Sonntag, 2. November, heißt es wieder: Schlittschuhe an und ab aufs Eis! Die Eishalle Wolfsberg öffnet ab 10 Uhr ihre Tore.

Öffnungszeiten Publikumslauf: Dienstag: 13.30 bis 16.30 Uhr (ab 16.45 Uhr freies Eishockey) Mittwoch–Freitag: 13.30 bis 16.30 Uhr Samstag: 11.30 bis 16.30 Uhr (ab 10 Uhr freies Eishockey) Sonntag: 10 bis 17.30 Uhr Schulen & Gruppen: Nach Voranmeldung sind Vormittagstermine (Mo–Fr) exklusiv buchbar. Bitte mind. 48 Stunden im Voraus anmelden. Zu den übrigen Zeiten steht die Halle Vereins-Eishockey und Stocksport zur Verfügung.



Eintrittspreise

Die Eintrittspreise bleiben auch heuer unverändert. Für Kinder von 4 bis 5,99 Jahren beträgt der Eintritt 2 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17,99 Jahren bezahlen 3,50 Euro. Ermäßigte Tickets für Erwachsene – darunter fallen Pensionisten, Studenten bis 27 Jahre sowie Menschen mit Behinderung – kosten 4,50 Euro. Der reguläre Eintrittspreis für Erwachsene ab 18 Jahren liegt weiterhin bei 5 Euro.

Gruppentarife und 10er-Blöcke

Für Schulen und Kindergärten gibt es attraktive Gruppentarife: Schulklassen zahlen pro Kind 3 Euro, Kindergruppen aus Kindergärten lediglich 1,50 Euro pro Person. Neu im Angebot sind 10er-Blöcke für Vielläufer: Kinder (4–5,99 Jahre) erhalten den Block zum Preis von 18 Euro, Jugendliche (6–17,99 Jahre) um 31,50 Euro. Für ermäßigte Erwachsene kostet der 10er-Block 40,50 Euro, für Erwachsene 45 Euro.

Neu auf dem Eis: Panda-Eislaufhilfen

Sicher, stabil und mit Spaßfaktor: Die neuen Panda-Eislaufhilfen unterstützen unsere jüngsten Gäste bei den ersten Schritten am Eis – ein echter Hingucker und Plus an Sicherheit.

©Wolfsberger Stadtwerke

Highlights der Saison

Die Wolfsberger Stadtwerke planen auch drei Highlights der Saison: An zwei Abenden wird es eine Eisdisco geben – die genauen Termine und nähere Details folgen. Außerdem gibt es am 24. Dezember das traditionelle Gratis-Eislaufen in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 08:11 Uhr aktualisiert