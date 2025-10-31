Schwerpunktaktion in Kärnten: 22 Führerscheine in einer Nacht weg

Bei einem landesweiten Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer wurden in der Nacht auf Freitag 22 Führerscheine eingezogen und zahlreiche weitere Verstöße festgestellt.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 30. auf den 31. Oktober 2025 ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden insgesamt 21 Führerscheine wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss und ein Führerschein wegen Lenkens eines Autos unter Drogeneinfluss abgenommen.

Weitere Übertretungen

Weiters wurden 28 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Autos festgestellt. Insgesamt wurden 301 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 246 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.