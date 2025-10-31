Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Stmk
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Weiters wurden 28 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Autos festgestellt.
Kärnten
31/10/2025
Alkohol und Drogen

Schwerpunktaktion in Kärnten: 22 Führerscheine in einer Nacht weg

Bei einem landesweiten Verkehrsschwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer wurden in der Nacht auf Freitag 22 Führerscheine eingezogen und zahlreiche weitere Verstöße festgestellt.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 30. auf den 31. Oktober 2025 ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei wurden insgesamt 21 Führerscheine wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss und ein Führerschein wegen Lenkens eines Autos unter Drogeneinfluss abgenommen.

Weitere Übertretungen

Weiters wurden 28 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Autos festgestellt. Insgesamt wurden 301 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 246 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: