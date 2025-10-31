Fünfter Brand in Serie: Kellerabteil in Oberdorf stand in Flammen

In Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg hat Freitagfrüh ein Kellerabteil gebrannt – bereits der fünfte Brand in kurzer Zeit.

Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zu den anderen Bränden gibt.

In der Gemeinde Rennweg am Katschberg kam es Freitagfrüh zu einem weiteren Brand. In Oberdorf fing ein Kellerabteil an zu brennen – bereits der fünfte Brand innerhalb kurzer Zeit in der Ortschaft.

Polizei prüft Zusammenhang

Ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

„Die genaue Brandursache und ob es einen Zusammenhang zu den anderen vier Bränden gibt, wird derzeit ermittelt“, bestätigt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten.