/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zu den anderen Bränden gibt.
Rennweg am Katschberg
31/10/2025
Polizei ermittelt

Fünfter Brand in Serie: Kellerabteil in Oberdorf stand in Flammen

In Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg hat Freitagfrüh ein Kellerabteil gebrannt – bereits der fünfte Brand in kurzer Zeit.

von Julia Strammer
In der Gemeinde Rennweg am Katschberg kam es Freitagfrüh zu einem weiteren Brand. In Oberdorf fing ein Kellerabteil an zu brennen – bereits der fünfte Brand innerhalb kurzer Zeit in der Ortschaft.

Polizei prüft Zusammenhang

Ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
„Die genaue Brandursache und ob es einen Zusammenhang zu den anderen vier Bränden gibt, wird derzeit ermittelt“, bestätigt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten.

