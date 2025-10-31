Mobile Kommandozentralen: ÖRHB Kärnten erhält zwei neue Einsatzfahrzeuge

Es ist ein besonderer Moment für die Österreichische Rettungshundebrigade, Landesgruppe Kärnten (ÖRHB): Zwei neue Einsatzleitfahrzeuge mit Allrad (ELFA) wurden in den Dienst gestellt.

Mit den beiden Fahrzeugen ist die Kärntner Landesgruppe künftig noch besser für Such- und Rettungseinsätze ausgerüstet – technisch, organisatorisch und logistisch. „Mit den neuen Fahrzeugen können wir unsere Einsätze künftig noch professioneller abwickeln“, freut sich Landeseinsatzleiter Raffael Kalt. „Die beiden Fahrzeuge sind als mobile Kommandozentralen konzipiert und ermöglichen eine moderne Einsatzführung direkt vor Ort – ein wichtiger Schritt, um im Ernstfall wertvolle Zeit zu sparen und die Koordination der Teams weiter zu verbessern“, führt er weiter aus.

Geländegängige Einsatzfahrzeuge

Bei den neuen Einsatzleitfahrzeugen handelt es sich um Mercedes-Benz Sprinter mit 4-Zylinder-Turbodieselmotor und 190 PS. Dank permanentem Allradantrieb, Automatikgetriebe und Geländebereifung sind sie bestens für den Einsatz in jedem Terrain gerüstet – ob im alpinem, wanderbarem Gelände, auf Waldwegen oder im urbanen Raum.

Mobile Einsatzzentrale auf vier Rädern

Im Inneren überzeugt das ELFA mit durchdachter Funktionalität und modernster Technik. Der

Kommandoraum verfügt über zwei Arbeitsplätze, jeweils ausgestattet mit zwei Bildschirmen,

Drucker und einem WLAN-Hotspot für digitale Einsatzdokumentation. Auch im Bereich Funkkommunikation ist das Fahrzeug top ausgestattet: Sowohl analog als auch digital (BOS-Funk) steht für die Einsatzleitung zur Verfügung – eine Grundvoraussetzung für reibungslose Kommunikation mit allen beteiligten Einsatzorganisationen.

©ÖRHB Kärnten. ©ÖRHB Kärnten. ©ÖRHB Kärnten.

Premiere im Einsatz

Abendstunden wurde die ÖRHB Kärnten zu einem Sucheinsatz nach einem abgängigen Mann im Lavanttal alarmiert. Das neue Einsatzleitfahrzeug bewährte sich dabei auf Anhieb. Der Kommandoraum bot optimale Arbeitsbedingungen für die Koordination der Suchtrupps, während die technische Ausstattung eine lückenlose Kommunikation ermöglichte.