Feuerbestattungen im Vormarsch: Friedensforste gewinnen an Bedeutung

Seit einer Änderung des Bestattungsgesetzes im Jahr 2012, steigt nicht nur die Anzahl an Friedensforsten in Kärnten, auch die Nachfrage nach Urnengräbern an den Wurzeln eines Baumes nimmt stetig zu.

In den Friedensforsten, die in Kärnten etwa in Glanegg, Klagenfurt, Villach, Pörtschach oder auch in Treffen am Ossiacher See zu finden sind, wird die Asche von geliebten Menschen in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt. Als stilles Weiterleben im Kreislauf der Natur. Um für den passenden Rahmen zu sorgen, wurden neben den bestehenden Mischwäldern, auch noch über 150 heimische Laubbäume in den Friedensforsten gepflanzt. Damit leistet jeder Friedensforst auch einen kleinen Beitrag zur Biodiversität. So natürlich wie der Wald ist, soll er auch bleiben – deshalb sind in Friedensforsten keine Kerzen, Engel oder sonstige Grabdekorationen erwünscht.

Trend zur Feuerbestattung

In Kärnten sind bereits 80 Prozent der Bestattungen sogenannte Feuerbestattungen. Bei dieser steigenden Anfrage sind die Friedensforste ein weiteres Angebot zur herkömmlichen Beisetzung in Urnengräbern. Insgesamt wurden in den aktuell 17 Friedensforsten bereits 2.500 Urnen beigesetzt, rund 5.500 Personen haben bereits zu Lebzeichen „ihren“ Baum reserviert – sowohl als Einzelruhestätten, als auch in Form von Familienbäumen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 10:31 Uhr aktualisiert