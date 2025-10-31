Kärntner Koalition einigt sich auf Politiker-Nulllohnrunde

Die Kärntner Regierungsparteien SPÖ und ÖVP haben sich darauf verständigt, die Valorisierung der Politikergehälter für das Jahr 2026 auszusetzen. Kärnten folge damit dem Vorbild des Bundes und anderer Länder, man setze „ein klares Zeichen der Verantwortung in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung der beiden Parteien.

„Es brauche Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein“

„Die Politik leistet in schwierigen Zeiten ihren Beitrag“, erklärten die Parteichefs Daniel Fellner (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP). Es brauche „Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein“: „Wenn wir von allen Bereichen Einsparungen und Zurückhaltung verlangen, müssen wir selbstverständlich bei uns selbst beginnen.“ Von der Nulllohnrunde betroffen sind der Landeshauptmann, die Mitglieder der Landesregierung, das Landtagspräsidium, die Klubobleute sowie alle Abgeordneten des Kärntner Landtags. „Diese Entscheidung zeigt, dass die Koalition geschlossen handelt und den eingeschlagenen Konsolidierungskurs entschlossen und nachhaltig weiterführt – im Sinne eines finanziell handlungsfähigen Landes Kärnten“, so Fellner und Gruber gemeinsam. (APA/Red.)