Schwerer Arbeitsunfall auf der A10: Kran stürzte in die Tiefe

Freitagmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Kran stürzte von der A10. Der Lenker des Fahrzeuges wurde schwer verletzt.

Im Liesertal in Kärnten kam es am Freitag, gegen 9.38 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter stürzte mit seinem Kran von einer Autobahnbrücke in die Tiefe. Wie die Krone berichtet, blieb der Kran in einem Bachbett zwischen Trebesing und Seeboden liegen.

Lenker schwer verletzt

Ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte gegenüber 5 Minuten den Einsatz: „Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.“ Wie es genau zu dem Absturz kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, Gmünd, Lendorf, Lieserhofen, Trebesing und Seeboden sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Velden am Wörthersee. Vor Ort waren des Weiteren die Wasserrettungs-Einsatzstelle Spittal/Millstatt, die Fließwasserretter-West, die Polizei, das Rote Kreuz und die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1.

