Hohes Konfliktpotenzial: Studie befeuert Wolfsdebatte in Kärnten

Das Konfliktpotenzial zwischen Wölfen und der Alm- und Freizeitwirtschaft ist in Kärnten besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU).

Die Kärntner Landwirtschaftskammer (LK) sowie der Almwirtschaftsverein sehen sich damit in ihrer langjährigen Position – dass Wölfe in Kärnten keinen Platz haben – bestätigt. „[…] Dass eine Koexistenz zwischen Wölfen, Menschen, Almwirtschaft und Tourismus nicht funktioniert, hat sich in der Praxis vielfach bestätigt und zeigt, dass der Kärntner Weg des Wolfsmanagements der richtige ist“, betonen LK-Präsident Siegfried Huber und Almwirtschaftsvereins-Obmann Josef Obweger.

©Universität für Bodenkultur Resultat des Projektes „Lebensraum- und Konfliktpotential für den Wolf (Canis Lupus) in Österreich“.

Wolfsmanagement gefordert

LK und Almwirtschaftsverein unterstützen des Weiteren die Position von Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der ein aktives Wolfsmanagement fordert. Zudem brauche es – so LK und Almwirtschaftsverein – entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen, wie sie in Kärnten mit der Wolfsverordnung und dem Alm- und Weideschutzgesetz gegeben sind.