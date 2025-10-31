Skip to content
/ ©Pexels / Patrice Schoefolt
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Wolf.
Untersucht wurde, ob eine Koexistenz zwischen Wölfen, Menschen, Almwirtschaft und Tourismus funktioniert.
Kärnten
31/10/2025
Ergebnisse zeigen

Hohes Konfliktpotenzial: Studie befeuert Wolfsdebatte in Kärnten

Das Konfliktpotenzial zwischen Wölfen und der Alm- und Freizeitwirtschaft ist in Kärnten besonders hoch. Das zeigt eine aktuelle Studie der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU).

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Die Kärntner Landwirtschaftskammer (LK) sowie der Almwirtschaftsverein sehen sich damit in ihrer langjährigen Position – dass Wölfe in Kärnten keinen Platz haben – bestätigt. „[…] Dass eine Koexistenz zwischen Wölfen, Menschen, Almwirtschaft und Tourismus nicht funktioniert, hat sich in der Praxis vielfach bestätigt und zeigt, dass der Kärntner Weg des Wolfsmanagements der richtige ist“, betonen LK-Präsident Siegfried Huber und Almwirtschaftsvereins-Obmann Josef Obweger.

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Österreichkarte. Mit blauen, grünen und weißen Farben ist darauf gekennzeichnet, wo das Konfliktpotential für den Wolf in Österreich am höchsten ist.
©Universität für Bodenkultur
Resultat des Projektes „Lebensraum- und Konfliktpotential für den Wolf (Canis Lupus) in Österreich“.

Wolfsmanagement gefordert

LK und Almwirtschaftsverein unterstützen des Weiteren die Position von Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), der ein aktives Wolfsmanagement fordert. Zudem brauche es – so LK und Almwirtschaftsverein – entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen, wie sie in Kärnten mit der Wolfsverordnung und dem Alm- und Weideschutzgesetz gegeben sind.

