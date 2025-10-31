Kärnten will Kinder- und Jugendhilfe reformieren

"Wenn es um unsere Jüngsten geht, gibt es für mich keine Kompromisse", betont Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und kündigt eine umfassende Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten an.

Dass die Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten neu aufgestellt wird, gab Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) am Freitag im Zuge einer Pressemitteilung bekannt. Entsprechende Gespräche wurden bereits gestartet. Als wichtige Ziele hob der zuständige Referent „effizientere Abläufe, moderne Standards und ein handlungsfähiges Team an der Spitze“ hervor. „Die Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe ist ein wichtiges Signal dafür, dass das Land Kärnten die Herausforderungen unserer Zeit erkennt und wir diese Verantwortung ernst nehmen“, betont Reichmann. Die neue Struktur will er sowohl den Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit in spätestens zwei Wochen präsentieren.

©SPÖ Kärnten Am Foto: Landesrat Peter Reichmann

Team Kärnten: „Gebot der Stunde“

Begrüßt wird die Ankündigung von Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er erinnert daran, dass er sich auch aufgrund der Causa SOS-Kinderdorf für eine Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere was die Kontrolle der Einrichtungen betrifft, eingesetzt hat: „Es gilt, die Kontrolle völlig neu zu strukturieren und hier ein engmaschigeres und vor allem wirkungsvolleres Kontrollnetz zu spannen. Aus allen Fehlentwicklungen der Vergangenheit müssen die richtigen Konsequenzen gezogen werden und das ohne Rücksicht auf bestehende Netzwerke und Verhältnisse.“