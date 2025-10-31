Skip to content
/ ©pexels
Bild auf 5min.at zeigt Kinder die spielen
Der Kärntner Landesrat Peter Reichmann bringt Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe auf den Weg.
Klagenfurt
31/10/2025
Gespräche laufen

Kärnten will Kinder- und Jugendhilfe reformieren

"Wenn es um unsere Jüngsten geht, gibt es für mich keine Kompromisse", betont Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und kündigt eine umfassende Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten an.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)

Dass die Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten neu aufgestellt wird, gab Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) am Freitag im Zuge einer Pressemitteilung bekannt. Entsprechende Gespräche wurden bereits gestartet. Als wichtige Ziele hob der zuständige Referent „effizientere Abläufe, moderne Standards und ein handlungsfähiges Team an der Spitze“ hervor. „Die Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe ist ein wichtiges Signal dafür, dass das Land Kärnten die Herausforderungen unserer Zeit erkennt und wir diese Verantwortung ernst nehmen“, betont Reichmann. Die neue Struktur will er sowohl den Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit in spätestens zwei Wochen präsentieren.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landerat Peter Reichmann.
©SPÖ Kärnten
Am Foto: Landesrat Peter Reichmann

Team Kärnten: „Gebot der Stunde“

Begrüßt wird die Ankündigung von Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Er erinnert daran, dass er sich auch aufgrund der Causa SOS-Kinderdorf für eine Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere was die Kontrolle der Einrichtungen betrifft, eingesetzt hat: „Es gilt, die Kontrolle völlig neu zu strukturieren und hier ein engmaschigeres und vor allem wirkungsvolleres Kontrollnetz zu spannen. Aus allen Fehlentwicklungen der Vergangenheit müssen die richtigen Konsequenzen gezogen werden und das ohne Rücksicht auf bestehende Netzwerke und Verhältnisse.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer.
©zVg.
Am Foto: Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer
