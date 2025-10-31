Tragödie auf der A10: Arbeiter (56) stirbt nach Kran-Absturz

Für jenen Arbeiter, der am Freitagvormittag mit einem Kranfahrzeug von der A10 Tauernautobahn gestürzt ist, kam jede Hilfe zu spät. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie berichtet, kam es am Freitagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall auf der A10 Tauernautobahn zwischen Trebesing und Seeboden. Aus bislang unbekannter Ursache kippte ein Kranfahrzeug über ein Brückengeländer und stürzte rund 50 Meter in das darunterliegende Bachbett. Mehr dazu unter: Schwerer Arbeitsunfall auf der A10: Kran stürzte in die Tiefe.

Unfall auf A10 nahm tödliches Ende

Für den Arbeiter – einen 56-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau – kam jede Hilfe zu spät. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 56-Jährige noch an der Unfallstelle“, erklären die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Spittal an der Drau. Im Einsatz standen 82 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Spittal an der Drau, Gmünd, Lendorf, Lieserhofen, Trebesing und Seeboden sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Velden am Wörthersee. Vor Ort waren des Weiteren die Wasserrettungs-Einsatzstelle Spittal/Millstatt, die Fließwasserretter-West, die Polizei, das Rote Kreuz und die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1.