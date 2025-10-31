Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Mallnitz
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen schwarzen Brandfleck auf einem elektrischen Heizkörper.
Zu einer Rauchentwicklung kam es am Freitag in einem Beherbergungsbetrieb in Mallnitz.
Mallnitz
31/10/2025
Feuerwehr rückte aus

Rauchmelder schlug in Mallnitzer Beherbergungsbetrieb Alarm

Ein defekter Heizkörper rief Freitagmittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mallnitz auf den Plan. Sie rückten zu einem Beherbergungsbetrieb aus, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Zu einer Rauchentwicklung kam es am Freitag in einem Beherbergungsbetrieb im Bezirk Spittal an der Drau. Als Grund konnte schnell ein elektrischer Heizkörper eruiert werden, wie die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Mallnitz mitteilten. Mithilfe eines Druckbelüfters wurden entsprechende Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Anschluss konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: