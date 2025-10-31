Rauchmelder schlug in Mallnitzer Beherbergungsbetrieb Alarm

Ein defekter Heizkörper rief Freitagmittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mallnitz auf den Plan. Sie rückten zu einem Beherbergungsbetrieb aus, nachdem dort die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Zu einer Rauchentwicklung kam es am Freitag in einem Beherbergungsbetrieb im Bezirk Spittal an der Drau. Als Grund konnte schnell ein elektrischer Heizkörper eruiert werden, wie die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Mallnitz mitteilten. Mithilfe eines Druckbelüfters wurden entsprechende Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Im Anschluss konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.