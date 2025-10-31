Millionen-Investition: Neue Gartnerkofel-Bahn geht bald in Betrieb

Nach 40 Jahren und 32 Millionen beförderten Fahrgästen hat die Gartnerkofelbahn am Nassfeld ausgedient. An ihre Stelle tritt eine moderne Zehner-Kabinenbahn. Diese nimmt ab 5. Dezember 2025 den Betrieb auf.

„Nach vier Jahrzehnten Sommer- und Winterbetrieb war ein Austausch alternativlos“, erklärt Klaus Herzog, Geschäftsführer der Nassfeld Lift GesmbH & CO KG. Das Investitionsvolumen für den Neubau der Gartnerkofelbahn betrug 16 Millionen Euro.

Transportiert mehr als 2.600 Gäste pro Stunde

In weniger als sieben Minuten gelangen künftig bis zu 2.620 Gäste pro Stunde auf den Berg – und zwar in 55 voll verglasten und barrierefreien Kabinen. Bis zu zehn Personen finden darin Platz – im Sommer können zusätzlich drei Bikes mitgenommen werden. Des Weiteren entsteht ein Funktionszentrum mit Gastrobetrieb in der Talstation. Am Berg selbst wurde die Schirmbar „BergHex“ generalsaniert.

©Gartnerkofel Liftgesellschaft Ab 5. Dezember 2025 geht die neue Zehner-Kabinenbahn am Nassfeld in Betrieb.

Nassfeld rüstet sich für den Winterstart

Rund sieben Millionen Euro wurden darüber hinaus in die Modernisierung des Skigebiets investiert. So wurde das Kinderübungsgelände auf der Tressdorfer Alm im Sonner neu gestaltet und mit überdachten Förderbändern ausgestattet. Überdies wurden neue Schneeerzeuger installiert und diverse Pisten-Verbreiterungen durchgeführt. Zum Saisonauftakt zeigt sich außerdem die Nassfeld-Challenge im völlig neuen Look.