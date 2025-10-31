Skip to content
/ ©Montage: Canva
Autismus Beratungsstelle Förderung Land Kärnten Diakonie de La Tour
Das Land Kärnten unterstützt weiterhin Beratungen für Menschen im Autismus-Spektrum.
Kärnten
31/10/2025
Förderung

183.400 Euro jährlich: Kärnten stärkt Autismus-Beratungsstellen

Unterstützung für Menschen im Autismus-Spektrum: Für die Finanzierung zweier Projekte der Diakonie de La Tour stellt das Land Kärnten bis Ende 2028 jährlich insgesamt 183.400 Euro zur Verfügung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)

Die Diakonie de La Tour bietet Menschen im Autismus-Spektrum und ihren Angehörigen kostenlose Unterstützung – von der Alltagsbewältigung bis hin zum Start in Ausbildung oder Beruf. Des Weiteren werden Fachkräfte aus Pädagogik, Sozialarbeit und Betreuungseinrichtungen beraten und vernetzt, um den Umgang mit autistischen Menschen professionell zu begleiten und Krisensituationen frühzeitig zu entschärfen. „Diese offene Beratungsstruktur stärkt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das gesamte Umfeld […]“, führt Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrätin Beate Prettner.
©Büro Beate Prettner
Am Foto: Landesrätin Beate Prettner

Verlängerung des Leistungsvertrages beschlossen

Das Resultat kann sich sehen lassen: Seit Anfang 2022 gab es über 4.500 Beratungseinheiten bei rund 150 Personen. In ihrer jüngsten Sitzung stimmte die Kärntner Landesregierung deshalb der Verlängerung des Leistungsvertrages mit der Diakonie de La Tour zu. Konkret geht es dabei um die „MiAS Beratungsstelle für Menschen mit Autismus-Spektrum“ und das Projekt „Work ASPIEration & Coaching“. „Mit der Vertragsverlängerung schaffen wir Planungssicherheit – sowohl für die Diakonie als auch für die Menschen, die von den Beratungs- und Coachingangeboten profitieren“, so Prettner abschließend.

