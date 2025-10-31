/ ©5 Minuten
Bis zu 18 Grad: Kärnten erlebt mildes Allerheiligen-Wetter
Bis zu 18 Grad: Allerheiligen bringt milde Temperaturen nach Kärnten. Außerdem setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch.
Der Samstag beginnt in vielen Regionen Kärntens mit hochnebelartigen Wolken, die zunächst für trübes Wetter sorgen. Im späteren Tagesverlauf steigen aber die Chancen auf längere sonnige Phasen. Zudem sind die Temperaturen äußerst mild für die Jahreszeit. „Sie liegen zwischen 13 Grad in Mallnitz und 18 Grad im Unteren Lavanttal“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Mitverantwortlich dürfte der föhnige Südwestwind sein. Dieser macht sich vor allem in mittleren Lagen bemerkbar.
