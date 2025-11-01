Skip to content
Symbolfoto von 5min.at: Polizei führt Alkoholkontrollen durch.
Der Lenker des Unfallfahrzeuges weigerte sich einen Alkotest durchzuführen.
Paternion/Kärnten
01/11/2025
60 Kräfte im Einsatz

Alkotest verweigert: Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen

Auf der Tauernautobahn (A10) kam es Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger verlor gegen 22.30 Uhr im Gemeindegebiet von Paternion aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Grünstreifen und blieb am Dach liegen. Nachkommende Autofahrer befreiten umgehend den Lenker aus dem Wagen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Am Auto entstand Totalschaden. Der 55-Jährige verweigerte den Alkotest, weshalb ihm der Führerschein sofort abgenommen wurde. Im Einsatz standen die Feuerwehren Spittal an der Drau, St. Peter/Spittal und Feistritz an der Drau mit rund 60 Einsatzkräften, die das Unfallfahrzeug sicherten und ausgelaufene Betriebsmittel beseitigten.

