Unfall auf S37: Ehepaar zeigt außergewöhnliche Hilfsbereitschaft

Nach einem Unfall auf der Friesacher Schnellstraße (S37) meldete sich eine 5-Minuten-Leserin bei der Redaktion. Nicht nur der Unfall blieb ihr im Kopf, sondern auch die rührende Hilfsbereitschaft der Unfallgegner.

Der Schreck saß tief, als die junge Kärntnerin am Donnerstagnachmittag auf der S37 in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. „Ich hatte riesige Angst, dass sie mich anschreien“, erinnert sie sich im Gespräch mit 5 Minuten. Doch statt Vorwürfen und Stress erlebte sie etwas völlig anderes: „Es war ein so nettes Ehepaar. Sie haben sofort alles geregelt, mir geholfen und sich um mich gekümmert.“

Lenkerin stand unter Schock

Während die Unfallaufnahme rasch erledigt war, merkten die beiden, dass die junge Frau unter Schock stand. „Sie haben mich nicht alleine gelassen und sie haben darauf bestanden, dass ich jemanden anrufe, während sie neben mir stehen“, erzählt die Lenkerin.

Mehr Sorge um die Fahrerin als ums Auto

Um die Situation zu entspannen, begannen die beiden, mit der jungen Frau zu plaudern. „Sie haben mich abgelenkt, wollten mir etwas zu trinken kaufen, haben Witze gemacht“, sagt sie. Schließlich rief sie ihre Mutter an – und sogar da half das Ehepaar weiter: „Sie haben mit meiner Mama telefoniert, den Treffpunkt ausgemacht und der Mann ist dann sogar mit meinem Auto dorthin gefahren.“

„Autos sind ersetzbar – Menschen nicht“

Besonders in Erinnerung bleibt der jungen Lenkerin ein Satz des Ehepaares: „Autos kann man reparieren oder ersetzen. Menschenleben nicht.“ Die Leserin ist noch immer dankbar und überwältigt von so viel freundlicher Unterstützung: „Sie hätten einfach wegfahren können, nachdem wir alles geklärt hatten. Aber sie sind geblieben. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war echte Hilfsbereitschaft.“

Erzähle auch du deine Geschichte: Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Österreicher bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2025 um 09:47 Uhr aktualisiert